Vicky Martín Berrocal: "No recuerdo el tiempo que llevo sola"

Vicky se sincera y se pone nostálgica Vicky Martín Berrocal ha decidido cuidarse, y dispuesta a perder peso se ha sumado a la iniciativa de una web que ofrece asesoramiento online. En un acto presentación de la web, la ex mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha querido sincerarse sobre la relación de los Benítez con Díaz, las razones de su aumento de peso y su objetivo de encontrar el amor.



''Sigo admirando a Manuel'' El mano a mano de los hermanos, Julio Benítez y Manuel Díaz, en los ruedos, coincide con tu cumpleaños.

El 11 de marzo, sí. Vamos a ver lo que hago. Me llenó de ilusión que fuera esa fecha. Lo dije en mis redes, sigo admirando a Manuel, su generosidad, su alma limpia, la facilidad de olvidar el pasado, ese entender… se me ponen los pelos de punta. El otro día cuando me lo contó me dijo 'se nos olvidó'. Y yo creo que para tirar hacia delante hay que olvidar muchas cosas. ¿Qué crees que pasará?

Manuel va a torear con su hermano, por primera vez, y no sé qué ocurrirá. Me parece mágico. El tiempo pone las cosas en su sitio. Manuel ha tenido esa paciencia. Además, hablamos de dos toreros de un mismo padre. Manuel está contento. ¿Qué le ha parecido al padre de Manuel?

No lo sé, pero conociéndole yo creo que tiene que estar feliz. Espero que el tiempo me dé la razón y demuestre que dentro de ahí hay un hombre con un gran corazón que podemos ablandar.



''Tengo la sensación de que hay un alma grande en el Benítez'' ¿Cómo lo has vivido?

He vivido las dos partes, la de Julio y la de Manuel. Y al final me doy cuenta de que he convivido con ellos y me veo muy implicada, aunque no soy la protagonista de ella. Por eso cuando ellos hablen, ya vendré detrás yo. Puedo ser la perfecta mediadora. ¿Has intentado mediar?

Hablamos hace muchos años, pero no creo que sea necesario. Porque tengo la sensación de que hay un alma grande en el Benítez. Manuel, 'el viejo', como digo yo, tiene algo ahí. ¿Cuándo crees que todo se arreglará definitivamente?

¿Por qué tanta prisa? ¿Quién se iba a esperar esto? Que los hermanos toreasen juntos era imposible de imaginarlo hace unas semanas. Y yo tengo un buen presentimiento.



''No recuerdo el tiempo que llevo sola'' ¿Cómo han sido los últimos meses sin tu hija?

No he dormido nada en dos meses, porque Alba me ha dejado sola y me ha dado por comer, porque con ella estaba todo el día en activo. ¿El amor adelgaza?

El amor y dormir adelgaza. Dormir sola, acompañada me imagino que también. ¿Cómo llevas la ausencia de Alba?

Lo llevo mal, pero es un sacrificio como madre. ¿Tienes pareja?

No tengo pareja. No tengo nada de nada. No recuerdo el tiempo que llevo sola. En cinco o seis años tienen que pasar cosas. Yo necesito sentir y vivir. Así que sí que han ocurrido cosas en este tiempo, pero le he dado prioridad a cosas como a mi hija o el trabajo. Pero ahora que todo parece estar más tranquilo podría ser el momento de encontrar el amor.



''Me voy a poner en bañador por la Castellana'' ¿Eres exigente?

No. La gente se cree que sí, pero soy una perita en dulce. ¿Hay alguien ahí?

Siempre hay alguien. Yo he llegado a amar sin conocer. No me cuesta enamorarme, sé lo que quiero y cuando lo encuentro lo sé. ¿Has pensado algo para celebrar cuando pierdas el peso que quieres?

Cuando me veáis en tres meses y medio me voy a poner en bañador por la Castellana. ¿Por qué te dejaste de cuidar?

Me he dejado por la ausencia de Alba, porque me gusta comer y porque no me he dado cuenta. Y he engordado mucho. Y la gracia que me hace es que cuando he dicho los kilos que he engordado me han dicho que eso es imposible, que no lo parece.



