Vicky Martín Berrocal se queda sin programa

Me lo dijeron el jueves. En principio ha sido un shock, pero entiendo las explicaciones que me ha dado la cadena.

Faceta de presentadora

Lo hacías muy bien…

Yo me he sentido muy bien y he demostrado que valgo para presentadora. Siempre he dicho que las cosas pasan por algo, por eso estoy tranquila. La verdad es que, según van pasando las horas, me siento bien y no es ningún drama.

Llevas años haciendo dietas. ¿Tenías un complejo por el sobrepeso?

No, eso no. Pero sí es cierto que no me encontraba bien, me costaba hasta subir las escaleras. Tenía mucha ansiedad, comía mal y en cantidades desmesuradas. Llevo haciendo dietas desde que era pequeña. El biberón ya me lo daban con leche desnatada (risas).