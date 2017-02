Víctor Sandoval se carga su cita en 'First Dates'

Sandoval echó por tierra cualquier atisbo de 'feeling' En una primera cita, ¿quién querría dinamitar el posible amor que pudiera surgir en ella? Parece una pregunta on una respuesta difícil, pero la hay: Víctor Sandoval. El colaborador, curtido en mil batallas en lo que se refiere al amor, pasó por el programa 'First Dates' para conocer a un chico... y la lió parda en lo que parecía un intento desesperado por echar por tierra la ilusión del otro chico: Víctor (casualidades de la vida), un quiromasajista de Barcelona.



Se quejó ¡hasta de la comida! Ni siquiera desde el principio la cosa marchó bien, y es que la comida tampoco era de su agrado: No voy a comer. No me gusta nada de lo que hay aquí. ¿Tienes unos huevos fritos con patatas?", le dijo al camarero. "Lo siento: no soy de Almejas, ni caviar ... soy de patatas y ensaladilla. Soy de BAR mas que de RESTAURANTE. No se x que se ha liado en redes tanta polémica por no cenar. No me gustaba nada!", explicaba desde su Instagram para todos aquellos que comentaban el programa en directo a través de Twitter, donde le llovieron las críticas y hasta los insultos.



Víctor se confiesa Tampoco es que hubiera mucho feeling con la pareja que le habían asignado, y es que Víctor es una persona que ha sufrido mucho como para abrirse tan directamente con un desconocido: "Estar acabado y arruinado fue psicológicamente muy duro. Yo en el amor no creo. Eso tiene que surgir. Ni tú lo puedes propiciar ni lo puedes evitar", confesó.



''Es un puterío'' Tampoco se mostró demasiado propenso a la conversación en cuanto Víctor 2 confesó que tenía una aplicación para ligar, Grindr: "¿Qué tienen de malo?", quiso saber su cita. "Todo. Es un puterío. Eres una puta pero sin cobrar", zanjaba Sandoval, antes de añadir que sólo sirven para "apagarte el fuego" del momento. "¿Por qué no sales a la calle? Te estás perdiendo la cultura de barra", objetó.



¿Por qué Víctor es como es? "Lo que hago cuando conozco a alguien en una discoteca, siempre, es tirarla por tierra. Le hablo de sexo, le hablo supermal, superfuerte... Si lo encaja con humor, me tiene ganado. No tengo tiempo y le llevo al límite", le decía Sandoval al chico que se sentaba al otro lado de la mesa, que no sabía dónde meterse con una sonrisa nerviosa. Ya en su Instagram, Víctor Sandoval quiso ser mucho más claro de lo que había sido en la cita (por si a alguien le quedaba duda de su intensidad: "Entended que he vivido infidelidades por esas redes. ¿Cómo queréis que piense? Yo fui sincero con él, aunque es verdad que pensar en el amor me cambia la cara y se me pone un rictus de amargura. Lo veo igual que lo veis vosotros y no me gusta... Pero me sale visceral", explicó.



¡Habrá segunda cita! Aún así, el encuentro no acabó del todo mal para los dos, porque ¡pidieron una segunda cita! Víctor no se asustó del ex gran hermano VIP, aguantó como un campeón la intensidad de Sandoval y, además, pareció no importarle. ¿Será que entiende por lo que ha pasado?



