Xavi Martínez: "El gallo nos mató. Es imperdonable"

QMD!14/05/2017

Su apoyo a Manel Navarro es algo que Xavi Martínez ha dejado claro desde el minuto en el que conoció al cantante. Mucho se habló de que fue él uno de las personas que colocaron a Manel como ganador, a pesar de que el público quería que la madrileña Mirela fuese la candidata para representar a España en Eurovisión.

Pero ello no ha sido suficiente para que Xavi Martínez haya expresado su opinión abiertamente sobre la estrepitosa actuación del catalán en Eurovisión. No lo pudo hacer en el acto, ya que se encontraba presentando un premio en los Primera Pop, pero una vez llegó a su casa vio la gala y expresó su opinión al respecto. "No hicimos una buena actuación. Pesaron los nervios, faltó altura y el gallo nos mató. Imperdonable en esos 3 minutos de la final. Los nervios no perdonan". Pero también tuvo palabras de ánimo para Navarro y quiso defenderlo de las severas críticas que el joven está recibiendo. "En los ensayos estuvo bien y el alto del final lo clavó siempre. A pasar página Manel, a seguir componiendo y creando grandes canciones con tu talento. Tu carrera acaba de empezar".​

A pesar de no haber alabado su actuación, muchos usuarios han criticado las palabras de Xavi y lo han tachado de ser el culpable de que Manel Navarro fuese nuestro representante en Eurovisión, a lo que respondió. "No te equivoques. Está ahí por la puntuación de 3 miembros del jurado y por ser el tercero más votado por el público. La suma".