Ylenia explota contra Suso y su "trono de mierda": "A tu p*ta casa, falso"

Suso la lió... e Ylenia lo remató La colaboradora de Telecinco la ha vuelto a liar, y es que parece que a Ylenia no le ha sentado precisamente bien que Suso ¡la compare con Sofía Suescun! El ex superviviente se negó en un principio a contestar cuál de sus tres ex novias más televisivas había sido la que más le había marcado con sus labios, pero al final cedió... y Suso contestó sin pensar en las consecuencias.



''¡Madre mía, como cuente la verdad...! La hija de Maite Galdeano se sonrojó y le preguntó si le habían gustado más sus besos que los de Ylenia, pero él siguió manteniendo el misterio: "¡Madre mía como cuente la verdad...!". ¿Tan duro era? Parece que para la rubia, demasiado...



Suso no quería mojarse... "Qué marrón, Nagore...", dijo Suso cuando la asesora del amor quiso saber cuál de las tres besaba mejor, y es que Suso tiene una gran amistad con Ylenia desde que ambos salieron durante una semana el pasado año.



Sofía, leña al fuego "Va a decir Ylenia porque siempre tiene que protegerla, pero Suso, di la verdad", le espetó Suescun, que esperaba que su nombre saliera de la boca de su ex.



Y se quedó con... "Bueno, como sólo queda un Debate de GH me voy a mojar... Sofía besa más como yo. Pero yo me conozco y si este cachondeíto sale antes del domingo, me va a perjudicar", dijo Suso, arrepintiéndose casi al momento de haber valorado a Sofía por encima de Ylenia.



Nagore siguió con el fuego... ¡y Sofía se quemó! Sofía enmudeció y le entró la risa floja, aunque poco sabía que apenas le iba a durar unos segundos... por culpa de Nagore. La novia de Sandra Barneda aprovechó el rebufo de la conversación para seguir echando leña al fuego: "¿Y tú, Sofía, quién ha sido el que más te ha gustado de todos? ¿Hugo (su actual novio), Suso...?", una pregunta ante la que Sofía ¡no supo responder!



La hija de Maite Galdeano, sin palabras en un momento crucial Todo el plató sin excepcion se llevó las manos a la cabeza ante la respuesta de Sofía: "Eso no puedo responderlo...", expresó para sorpresa de todos. "A ver, a eso no puedo responder porque en cada momento piensas con el que estás. Ahora obviamente Hugo, si no no estaría con él...", añadió. Nagore, que siguió con el juego, le advirtió: "Acaba de recibir el programa un mensaje de Hugo, que está cogiendo las maletas. Píllalo en el tren, que le han visto saliendo de Jerez y le pillas por Málaga", soltó con sarcasmo. ¿Será que Sofía aún sigue sintiendo algo por Suso por mucho que lo niegue?



Ylenia acabó estallando en Twitter A la que parece que el cachondeo no le ha sentado muy bien es, cómo no, a Ylenia, como ya anticipó el tronista. La de Benidorm cogió Twitter por banda y comenzó a despotricar contra su ex con mensajes de lo más incendiarios...



Ylenia airea sus intimidades con Suso De hecho, uno de los mensjaes, que ya desapareció de su Twitter, fue una captura en la que Ylenia calificaba de "sucio" a Suso por compararla con Sofía, aunque la conversación continuaba con Suso contestando: "A mí no me vas a llamar sucio. Que te jodan. Era para liarla un poco y qu se liara en plató", confesó el tronista.



Tuits incendiarios Ella, tras esa conversación, cargó contra su ex: "Si tu trono de mierda tiene menos audiencia que ninguno, siempre puedes hablar de mí", explotó.



Sus fans, a su lado Tampoco se le pasaron los mensajes de paoyo de sus fans, a los que contestó: "Me necesita para interesarle a alguien. La audiencia no le quiere. Uffffff que pena", añadió claramente mosqueada.



