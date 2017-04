Yola Berrocal: "A Alba Carrillo la veo muy débil en Supervivientes"

Se recupera de un accidente doméstico

Así de estupenda llegó la exsuperviviente Yola Berrocal la fiesta de cumpleaños de su amiga Marlene Mourreau. Con un vestido de estilo años 30, melenaza rubia y un fornido joven a su lado, la colaboradora de televisión aprovechó para charlar con la prensa para alabar su amistad con Marlene: "No podía faltar. Es una pedazo de artista y muy amiga de sus amigos. Tenemos una relación súperbonita", afirmó, pero también para comentar los nuevos fichajes de la actual edición de Supervivientes que está a punto de comenzar.

Eso sí, antes aclaró la gran duda: ¿dónde se había metido Yola estos últimos meses? La respuesta fue bastante amarga: "Me rompí los tendones flexores de la mano con un cuchillo el 1 de enero al intentar abrir una nuez", confesó, y añadió: “Me operaron y no salió bien, pero me volvieron a operar y ya estoy contenta".