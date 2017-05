Yola Berrocal ¡vuelve a cargar contra Leticia Sabater!

''Está sobreactuando mucho''

Son años de enemistad los que unen a las dos divas del 'petardeo', por eso Yola ha aprovechado la oportunidad para cargar contra Leticia: "Está sobreactuando mucho. Si luego ella fuera una buena superviviente... pero no, se queja de todo, está todo el rato cuchicheando... No me gusta", comenzó diciendo en una entrevista recogida por el portal Chance, de Europa Press, tan sólo unos días después de asegurar, de nuevo, que Leticia no le gustaba nada, durante el cumpleaños de Marlene Mourreau.