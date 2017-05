Yolanda Ramos se quita la máscara en 'Sábado Deluxe'

''Para mí ser actriz fue una tabla de salvación'' Yolanda Ramos se sentó por primera vez en 'Sábado Deluxe' asegurando que es una fan absoluta del programa. La actriz, que ha logrado ganarse el cariño del público gracias a su humor y desparpajo, recuerda que pasó una infancia un tanto peculiar. Detrás de la máscara cómica, Yolanda Ramos vivió una infancia retraída y apática. La actriz recuerda que no le gustaba vivir, aunque tampoco quería la muerte. "Desde pequeñita no me gustaba nada… Para mí ser actriz fue una tabla de salvación", asegura. "Recuerdo a Sara Montiel haciendo una película de monja y dije quiero ser actriz o monja".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Comenzó haciendo desnudos integrales Como para casi todos los artistas, sus comienzos en el mundo del espectáculo no fueron nada fáciles: "Le dije a mi madre si me podía prestar 5.000 pesetas, me las dio, me hizo un bocadillo de jamón y me fui a Mallorca… Me fui con 5.000 pesetas y sin trabajo ni nada". Allí, aunque no tenía ningún tipo de formación, comenzó a bailar sevillanas en hoteles para alemanes. Sintió que las cosas comenzaban a irle bien cuando entró a trabajar en la mítica sala El Molino de Barcelona, donde llegó a protagonizar un número de striptease integral.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Definiendo su experiencia en El Molino "El Molino no es que te lo pases bien o mal es más que eso… es un lugar extraño. No sé si lo sabré explicar. Es un lugar donde está lo mejor y lo peor del ser humano", recordó de sus tiempos en la sala de fiestas.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sufridora en el amor Dentro de su particular drama ha tenido un peso importante el desamor. "Yo he sufrido mucho por amor (risas)… Me dejaban mucho, y al final fui a una terapeuta y me salvó la vida… Desde ese momento empecé a dejar yo a tíos súper buenos y decía 'mira, no quiero más'…", apunta Ramos, que ahora está felizmente enamorada de un chico diez años menor que ella.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Él sabe que estoy diciendo la verdad'' Yolanda Ramos también tuvo tiempo para rememorar su enfrentamiento con José Luis Moreno en 'Hable con ellas'. Aunque ahora no tiene ningún miedo a las amenazas de demanda del productor, en su día llegó a asustarse. "No me denunció, jamás me denunció. Yo decía 'si me denuncia, ¿me llega por correo?'. Yo me asusté, pero luego dije que me denuncie, si él sabe que estoy diciendo la verdad". David Valldeperas, director del extinto programa, confirma entre risas sus afirmaciones: "Me llamó a las cinco de la mañana y me dijo 'veo a Macario en la cocina'".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Gran amiga de Rocío Carrasco Desde que coincidieran en 'Hable con ellas', Yolanda Ramos y Rocío Carrasco se han hecho grandes amigas. Tanto es así, que la actriz se ha puesto de su lado públicamente en cada una de sus recientes polémicas. Aunque no quiso hablar mucho del tema porque es "muy gambas", aseguró querer mucho a la miembro del clan Jurado. "Rocío Carrasco y yo nos hemos hablado de muchas intimidades. Ella me explicaba sus problemas", afirmó, antes de señalar que parte de este amor viene de la admiración que tiene por Rocío Jurado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Entiende las palabras de Alyson Eckmann Alyson Eckmann, una de sus compañeras en 'Hable con ellas', acudió recientemente al programa tras convertirse en la ganadora de 'Gran Hermano VIP'. La estadounidense afirmó haberlo pasado muy mal en el programa, ya que se sentía fuera de lugar y no entendía nada. "Yo siempre confié en Alyson, es lista, inteligente y con sentido del humor. No nos llamamos, pero me la encuentro. Estaba sufriendo mogollón y yo siempre le dije que la entendía", señaló Ramos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia