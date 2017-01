Aída Nízar destapa en GH VIP la verdad sobre el juicio entre Belén Esteban y Toño Sanchís

Aída Nízar está que no para. Si ya desde su llegada tenía enemigos dentro de la Casa, y poco tiempo le faltó para ganarse otros tantos tan sólo a las pocas horas de aterrizar en ella , ahora Aída ha decidido abrir la boca para contar su verdad en cuanto al caso abierto entre Toño Sanchís y su ex representada más famosa, Belén Esteban

Pero no lo hizo sola ni en el confesionario: Aída decidió contarle su verdad al músico Alejandro Abad , que es de los pocos con los que (aún) se lleva bastante bien: “ Yo no soy, para nada, una ‘belenista’, ni para nada comulgo con su forma de tratar la vida, ni para nada estoy de acuerdo con su continua conversación siempre contando miserias para suscitar pena… es la antítesis, podríamos decir, de Aída”, comienza contando ante la confesión que estaba por llegar.

''Belén es una tía muy generosa''

“Pero tengo que ser honesta, y te tengo que decir una cosa: Belén es una tía muy generosa, tremendamente generosa. ¿Qué ha sucedido aquí? Que a eso se ha sumado que probablemente un día dijeron 'venga, en lugar de darte un 20%, que es lo que estaba por escrito en el contrato, te voy a pagar un 30%. Pero lo dijo de palabra y no lo firmaron”, decía, y añadió: “Si tú a mí me dices 'te voy a regalar el 30%', yo no lo tomo como papel de fumar. Yo me aferro a ello”, sentenció.