Aída Nízar, contra todos en 'El Debate'

QMD!12/02/2017

Aída Nízar, tras su salida el pasado jueves de la Casa de Gran Hermano VIP 5 después de su primera nominación, se sienta esta noche de domingo para seguir defendiéndose contra todo y contra todos. Auténtica protagonista de la Casa en las últimas semanas, ahora lo es, sin nadie que le haga sombra, del plató de Telecinco. "Estoy radiante, la gente me adora", han sido sus primeras palabras. Pero ha tenido para todos. "No me arrepiento de nada de lo que he hecho en la Casa de Gran Hermano. Llamo garrapata a Irma Soriano porque apaga la ilusión", ha comentado a la presentadora Sandra Barneda.

Mientras en plató soportan los descalificativos de Aída, a la que Sandra ha tenido que llamar la atención en las de una ocasión, en la casa han hecho un pacto anti-Aída. No volverán a hablar de ella para que así permanezca el buen rollito en la casa, tampoco Alejandro: "Me he tenido que sumar para no quedarme solo". Aída, por su parte, no se ha visto ofendida.

Ante el reproche de Nagore Robles de que "entraste armando bulla", Aída se ha defendido: "Solo intenté inyectar una actitud positiva a la Casa". Después ha llegado el tercer grado, que lo ha empezado Kiko Matamoros: "¿No crees que ese 70% ha querido que te vayas a mamarla?". Esta ha sido la respuesta de Aída: "Estoy aquí para hacer disfrutar a al gente porque ellos quisieron que entrara en la casa, adoro comunicar y ahora seguiré dando charlas porque mi vida está llena de sol".

"Me centré en Daniela porque no es nada de lo que representa. Pero realmente no tuve punto suficientes para nominar. Hubiera acabado con todos, me habría quedado en la Casa con Alejandro, Tuttto y Toño y habríamos reventado. Aída no es la responsable de perdonar a nadie, eso lo hace Dios", ha continuado respondiendo.