Aída Nízar explota tras saber que Aylén Milla se queda en GH VIP 5

No puede más Aída Nízar no puede más con la novia fijo-discontínua de Marco Ferri, y es que la argentina ¡se le ha metido entre ceja y ceja! La vallisoletana no ha visto con buenos ojos que Aylén se quede en la Casa como concursante de pleno derecho, por eso al final ¡ha acabado explotando!



Aylén se queda... y Aída se mosquea La pasada noche de domingo, durante el Debate, Aylén se sometió al voto del público, que debía elegir si se quedaba o no en la Casa de GH VIP 5 hasta el final y con todas las consecuencias o terminaba ahí su aventura (recordemos que ella entró para formar parte de una prueba semanal como diseñadora de vestuario), y finalmente la audiencia, por un 53% de los votos, decidió que se quedara. ¿Veremos, finalmente, cómo se arregla su relación con Marco Ferri... o su ruptura en mil pedazos?



Aylén, ¿una arrastrada? Sea como sea, Aída está que se sube por las paredes, y así lo ha hecho saber: "No me gusta la gente que mendiga amor y que se arrastra si un hombre se va de la cama", dijo la colaboradora de la influencer argentina, pero no paró ahí de despotricar...



Del blanco al negro "En todo este tiempo, lo único que ha dicho bueno de Marco es que viste bien", añadió. Un claro síntoma para Aída de que la cosa no marcha bien en la relación, y por ello la ha calificado de "mendiga de amor" o "arrastrada", si bien es cierto que lo más probable es que esté mosqueada porque, a pesar de que empezaron con buen pie y Aída le recomendó dejar a Marco por su íntima amistad con Aly, al final le ha salido el tiro por la culata y ahora no se pueden ni ver, ya que se ha hecho amiga de la 'pandilla' contraria.



¡Súper amiguis de repente! De hecho, lo más 'heavy' es que Aylén ha pasado del odio al amor en sólo una semana que lleva encerrada en Guadalix con Alyson Eckmann, y si antes sólo quería verla fuera, ¡ahora se han hecho súper amigas! "Pues al final me cae muy bien y creo que entre alguien nuevo a la casa siempre es divertido", dijo Alyson. ¡Cómo cambian las tornas! Así lo demostraron ambas, mientras la argentina le hacía las cejas a la americana ante la atenta mirada de Marco, que vio con buenos ojos que su novia y su amiga se llevaran tan bien, aunque no siempre fue así...



Del odio al amor sólo hay un paso El primer encuentro entre Alyson y Aylén no pudo ser más tenso: Aly no sabía dónde meterse mientras Aylén, muy seca, le tomaba medidas para su vestuario en la prueba semanal. A pesar de este incómodo momento, las dos han echado pelillos a la mar y han comenzado a llevar bien, justo lo contrario de lo que ha hecho la novia de Marco Ferri con Aída Nízar...



No es la primera vez que chocan Es más, uno de los últimos "desencuentros" que han tenido ambas ha sido por culpa de Marco: Aída y Daniela se encontraban charlando animadamente en la habitación cuando Marco fue a buscar "juerga" contra las dos conversadoras...



Marco la lió parda... y su novia y Aída acabaron discutiendo a voces "¿Os importaría saliros fuera si queréis discutir? Estoy intentando dormir. Os lo pido gentilmente. Gracias", les hizo saber a Aída y Daniela antes de ponerse un antifaz y unos tapones en los oídos, que alucinaron en un primer momento, pero Aída no se quedó callada, por lo que la bomba acabó estallando: "Gentilmente has dicho. Pues ten la educación de escuchar. Pero bueno, ¡tú qué machista eres! Este es el tipo de actitud que me descoloca totalmente. ¿Él pone punto y final a las conversaciones? Decide cuándo se habla, cuándo uno se calla..."



Aída estalla En ese momento, Aylén, acostada al lado de su novio, se metió en medio, pero Aída intentó cortarla: "No necesito interlocutores, Aylén, cariño. Y además no estábamos discutiendo. Estábamos conversando. Algo que deberían hacer ustedes más a menudo", dijo muy seca.



''A mí no me pongas en duda jamás'' "¿Qué pasa, que te tiene que utilizar a ti para hablar conmigo? ¿No sabe hablar él?", decía Aída subiendo el tono ante un Marco que, con tapones, se enteraba de poco mientras su novia daba la cara por él: "No me utliza. Hablo porque quiero. Ya dijo que está cansado", le disculpó. "Deberíais tener la consideración de que nosotros hemos estado esperando ahí fuera para que si vosotros teníais que hacer el amor, lo hiciérais", expresó Aída, algo que tuvo que confirmar Daniela después de que Aylén saltara: "No me mientas". "A mí no me pongas en duda jamás", contestó Açída amenazadora.



