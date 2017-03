Aída Nízar e Irma Soriano, a la gresca por la Casa de GH VIP 5: "¡Limpia, que eres una sucia!"

¿La última? Aída dejó claro que no le parecía bien que Elettra se hubiera bebido un brick de leche entero para desayunar: "Es irresponsable por falta de voluntad" , señaló, algo en lo que Aylén le dio la razón, pero Irma no parecía estar de acuerdo con la vallisoletana...

¿Quién podría empezar una pelea por culpa... de un brick de leche? Como lo leéis: Aída Nízar e Irma Soriano no se aguantan la una a la otra, por lo que si salta una chispa ¡se quema Guadalix entero!

"Pero a lo mejor eso nos ha pasado a todos alguna vez, Aída", respondió Soriano, con lo que Nízar se empezó a calentar: "¡A mí no! Yo tengo absoluta actitud positiva con la prueba y con la comida ", sentenció, con lo que la olla terminó de explotar.

"¿Se me puede decir a mí esto de la prueba? (gesto con el dedo) ¿Estás de broma, no, Irma?", empezó, pero rápidamente a Aída se le calentó la boca: "Es que estoy harta de la mala leche de la señora Soriano" . "La tuya..", respondió la periodista con pasotismo, claramente harta de discutir con Aída.

"Eres una persona completamente dañina. Eres incapaz de reconocer la valía de alguien" , le reprochaba su actitud la vallisoletana. "Sí, sí, venga, sigue...", respondía Irma, que aún no tenía las suficientes ganas de discutir.

''Que seas feliz''

"Te falta ese toque de felicidad que deberías aplicarte. Eres incapaz. ¡Que seas feliz!", le recomendaba la colaboradora, pero ahí ya Irma decidió levantarse del asiento: "Lo soy mucho, pero no voy a decir que me sobra porque soy humilde, y tú no", rebatió Irma.