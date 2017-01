Aída Nízar siembra el caos en GH VIP 5 ¡en la primera noche!

Sorpresa de última hora Si alguien podía llegar sembrando la polémica y la destrución a su paso por Guadalix, esa sólo podía ser Aída Nízar. La incorregible y polémica ex gran hermana ha llegado a la Casa no sólo para ser parte de los "clientes" de la 'Casa Rural VIP Sierra' (el nombre de la prueba semanal), sino que además nos sorprendieron afirmando ¡que llegaba para quedarse!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Nadie es más que Aída, según Aída "Equivocan quererse con ser prepotente. ¡Vuelvo a la casa de Gran Hermano como Aída Nízar VIP!", dijo Aída nada más entrar por la puerta, y es que la autocrítica y la humildad no son palabras en su diccionario "Ante la presencia de Aída Nízar los habitantes de la Casa se han convertido en animales. Os prefiero mil veces antes que a ellos. Hola, soy Aída Nízar, una mujer que adora su vida", soltó por la boca la nueva concursante del programa desde el establo, que llega para poner la Casa patas arriba.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Melrose Place se ha acabado'' Todo ello regado por la música de la marcha imperial de Darth Vader en Star Wars, lo que provocaba las risas incontenibles del público, y es que realmente ¡parece que ha llegado el mismísimo diablo! "Melrose Place se ha acabao", llegó a afirmar. Se avecina tormenta, huracán y hasta un tsunami... ¡y eso que están en plena sierra!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

"Cómo ha cambiado esto", dijo casi a punto de mostrar un atisbo de sentimiento melancólico, pero pronto se recompuso con la aparición de los primeros grandes hermanos, que alucinaron igual que todos con su llegada. ¿El que más? Aless Gibaja, que demostró el mal rollo que ha traído Aída a GH VIP... ¡amenazando con irse sólo unas horas después de su llegada!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Tampoco nadie es más VIP que Aída, según Aída Ni hola ni buenas noches: "¡Guau! ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a quedarte?", dijo Aless nada más verla, que aseguró estar en shock... ¡y tanto! "Fíjate, podría ser. ¿Qué pasaría? Porque la casa de 'Gran Hermano VIP' se merece a una VIP", dijo ella cargada de sarcasmo. Ante tanta pregunta, Aída sacó la escopeta: "Yo podría contestarte todo lo que me da la gana, pero es que no me apetece. Aída siempre es buena", respondió, lo que no hacía más que aumentar la cara de preocupación de Gibaja. "Espero que conmigo sí", atinó a decir. "Hombre, siempre lo he sido. Estamos en un juego. 'Melrose Place' se ha terminado", sentenciaba mientras se hacía su hueco de dueña y señora del cortijo. ¡Menuda es!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El bueno de Aless ¡amenaza con irse! Tanta es la tensión que ya en la primera noche ¡Aless ha amenzado con abadonar el concurso! "¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a mi casa hoy", comentaba. "Van a cambiar las cosas, que lo sepáis", premonizaba él como si fuera la bruja Lola. ¡Qué avispado, oye! Ante tanto mal rollo, Aless corrió a avisar a sus nuevos amigos de la que se avecinaba: "Me he quedado en shock. Esperaos la que va a liar, porque tiene un carácter... No tengo nada en contra de ella, pero Oriana (Marzoli) la odia, y hace poco tuvimos una pelea en una discoteca con ella", algo con lo que Marco se quedaba patidifuso: "Entonces ya he entendido qué tipo (de persona) es", contestaba.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Se acabó el buen rollo: Aída ''se lía a tiros'' ¿Se irá Aless? Nada está claro aún, pero lo que sí es cierto es que Aída, nada más llegar, ya tuvo su primer desencuentro con varios concursantes, y no sólo con el de los famosos 'súperconsejitos del día'. "¿Eres la hermana de Terelu?", soltó una incocente Elettra ante la llegada de Aída, que seguía con la pistola cargada: "Más quisiera Terelu". ¡Esa noche cayeron varios pájaros en la siera de Madrid con tanto tiro!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Alyson la confundió ¡con Maite Galdeano! Un nuevo disparo llegó con una bala con el nombre de Alyson grabado: "¿Es la madre loca?", dijo refiriéndose, claramente, a Maite Galdeano, un comenario que Nízar no escuchó, pero que provocó las risas del público, y si Aída se llega a enterar... ¡arde Troya!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cabras locas en 3, 2, 1... Con la presencia de la mujer que 'adora su vida' en la Casa, mucho va a cambiar el buen rollito que reinaba en Gran Hermano y que parecía, más bien, un paseo por el campo. Eso sí, que la organización vaya preparando un par de psicólogos por participante... y otro par para cada cabra. ¡Van a acabar todas locas!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Aída nunca se equivoca. Jamás. Según Aída, claro "Cuanto más conozcas a los animales más te enamorarán los animales, me enseñó mi madre”, afirmaba Aída Nízar, un comentario con el que más de uno torció el gesto porque no era correcto, pero para Aída, que nunca se equivoca a pesar de que le robaron (según ella) más de 200.000 euros de su caja fuerte cuando estaba pasando unos días en la nieve, todo lo que ella dice va a misa, hasta cuando jordi Gonzáles trató de corregirla: "Es 'cuanto más conozco a las personas, más quiero a los animales'". Y ella, que no se calla, respondió con furia: "No, ¡yo sé lo que me enseña mi madre!". ¿Habéis notado la complicidad que tenemos Jordi y yo?", empezó contándole a unas angustiadas cabras.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Madre' se ocupará de defenderla Precisamente esa buena mujer, su madre, -que nadie sabe qué ha hecho para merecer una hija así, pero seguro que algo gordo, como matar a Kennedy o algo así- será la encargada de defenderla en plató. Una ardua tarea no apta para cualquiera, pero habiendo sido colaboradora en 'MYHYV' y discutiendo casi cada día con Labrador o Nagore Robles, esto para ella va a ser un crucero por las Maldivas. "Me encanta que todos tenganmiedo a mi hija", afirmó nada más abrir la boca. ¡Otra que viene pisando fuerte!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia