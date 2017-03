Aída Nízar 'se caga' en todo en GH VIP 5 (literalmente)

Aída Nízar y Daniela Blume se encontraban en la habitación esperando para poder entrar a orinar al baño, pero no podían porque estaba ocupado. "Me meo encima", avisó Aída.

Poco a poco la vallisoletana se fue encendiendo ella sola porque quería entrar al servicio pero, por culpa de Aylén, se tenía que aguantar. "Qué espectáculo... Yo me he asustado, pensé que estaba vomitando ", le decía Daniela durante la espera a una mosqueda Aída.

Daniela se asomó al baño y se encontró con la bromita: alguien había hecho la broma de echar colacao para simular una 'cagalera' monumental , pero rápidamente se dieron cuenta de que aquello no era real, porque no olía, y además sabían que se habían llevado el cacao soluble al baño, tal y como apuntó Aída.

"Te juro que me quitaron el sueño. No puedo entender la mierda de verdad", decía Marco bastante harto de las bromas de las chicas mientras estas no podían aguantar la risa. "Ahora no se ríe nadie...", decía Daniela divertida.