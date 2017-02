Aída Nízar y Elettra hacen las paces en GH VIP ¡y lo celebran perreando!

Elettra le pagó con la misma moneda: "Me siento también mal porque no me gusta decir cosas malas cuando no lo pienso".

"De verdad, en ningún momento he tenido conciencia de haberte faltado al respeto. Es cierto que yo he entrado de un modo privilegiado de 'sentada', 'me traes todo'... Entonces no ha sido el mejor modo de conocernos ", apuntaba certera refiriéndose a su papel como clienta en la prueba semanal 'Casa Rural VIP Sierra'.

Finalmente lo arreglaron

Eso sí, Aída no pudo dejar pasar la oportunidad de explicar por qué es como es: "Con respecto a eso que dices de que soy muy egocéntrica. Soy una persona que me quiero mucho, pero tenemos diferente manera de expresarlo. Yo no me pondría cuarenta y dos piercings en el cuerpo porque a mí eso me parece una llamada de atención, pero sí digo cuarenta y dos veces 'adoro mi vida'. Yo con esto me he quitado un peso de encima".

"Ya me viste ayer que yo no quería (entrar al trapo), porque yo ayer sufrí. En ningún momento te insulté. Pude provocarte, pero no te insulté", añadió la excolaboradora.

", dijo.