Alba Carrillo critica por la espalda su amiga Paola en Supervivientes

Lo cierto es que después de criticarla a la espalda, Alba y Laura tuvieron una conversación con Paola en la que volvieron a recriminarle a la italiana su actitud. Alba le dijo que no podía estar quejándose todo el día porque ella ya no puede más con eso. Laura mantuvo el mismo argumento que la modelo. A las quejas de sus compañeras, Paola respondió que lleva unos días que está sola y callada. Además, le comentó a Laura que ella es más débil y que por eso llora, mientras que la hija de Kiko Matamoros no necesita llorar para desahogarse.

Esto no son unas vacaciones

Cuando Paola le dijo eso a Laura, la hija del colaborador de 'S´lavame' le dijo que no es ella tenga más fuerza y que si además la italiana siempre está resaltándo y recordándo las cosas malas, lo único que consigue es que los demás también caigan. "Me has dicho varias veces lo de la tarta", se quejó Alba. Paola recordó que "esto no son unas vacaciones", así que si hay cosas que le hacen daño se quejará. A ver cuánto aguanta la relación de amistad entre Paola y Alba o si las recientes amigas no terminan con bronca.