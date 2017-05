Alba Carrillo explota en lágrimas tras su última pelea con Kiko en Supervivientes

Y Alba estalló Tras una semana en la que Alba y Kiko habían parecido enterrar el hacha de guerra, este domingo Alba recibía el sorpresón en forma de vídeo de que Kiko Jiménez la había estado poniendo verde junto a Leticia Sabater con comentarios muy poco afortunados. Por ello, Alba, que no podía más, rompió a llorar durante una de las pausas publicitarias, en una imágenes que acaban de ver la luz, y en las que sus compañeros Laura Matamoros y José Luis le daban ánimos.



Indignada “Aguanta”, le dijeron los dos. “Yo no saco cosas personales. Encima que 'mucho han tardado en ponerme los cuernos'. Pero cómo se puede ser así de machista. Cómo se le puede decir eso a una mujer”, decía ella sollozando. “Ya, se ha columpiado”, le respondió el chef.



Gloiria Camila se olía la que se venía encima Gloria, que se olía la situación, advirtió a Kiko: “Ahora vas a escuchar algunas cosillas de tus compañeros. Comentarios que me he enterado por ahí”.



''Yo también sé cosas de ti'' Antes de que nadie estallara el drama, Kiko intentó encauzarlo a su manera pidiendo disculpas a su manera: “Alba, sabes que son muchísimas las horas que pasamos en la playa, dan para mucho... te estoy pidiendo disculpas”, dijo él cuando Alba trató de interrumpirle. “Escúchame una cosa: es muy fuerte que cada semana me saques algo personal. Yo no hablo de ti ni de tu vida privada. Discutimos un día y lo hemos zanjado, pero yo no estoy todas las semanas echándote en cara cosas personales que yo también sé de ti y no quiero contar, porque no sé si son verdad, porque no las he vivido y porque no tengo derecho a dejarte en ridículo delante de todo el mundo”.



Se siente humillada las 24 horas “Me estás humillando constantemente. Si no te caigo bien, haz lo mismo que yo. Si no hago nada, que me lo diga quien me lo tenga que decir, o si no que me manden a mi casa, pero no me tienes que humillar diciéndome todas esas cosas, ¿no te das cuenta?”, añadió Alba fuera de sí y casi gritando.



Kiko pide disculpas Por su parte, Kiko intentó calmarla: “Te estoy pidiendo perdón. ¿Qué hago? Lo siento si mis palabras han herido tus sentimientos. Lo siento”, repitió.



Sin parar de llorar “Qué poco ha faltado para que no sé qué, otra vez lo de las infidelidades, otra vez lo de mis ex...”, recordó Alba a modo de perorata todo lo que Kiko le había dicho en esas semanas de convivencia. “¿Tu qué sabes? A mí me interesa tu vida lo mismo a que a ti la mía: nada”, relataba una y otra vez con las lágrimas sin parar de brotar.



''Estás en pijama hasta las 12:00...'' “No, a ver, yo he hablado por hablar. Yo no sé tampoco de tu vida. A ver si te crees que ahora vivo a tu merced. Me he puesto en un supuesto, pero es que Alba, estás en pijama hasta las 12:00...”, dijo Kiko tranquilamente, pero la respuesta de Alba no se hizo esperar, cortando las palabras de Kiko...



