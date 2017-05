Alba Carrillo y Kiko Jiménez entierran el hacha de guerra ¡y se unen contra Leticia Sabater!

Parece que el hecho de comerse la tarta de chocolate ha hecho que la sangre se les vuelva más dulce y ahora se permitan más buen rollito tras el atracón: "El cuerpo se acostumbra a no comer, pero en el momento en el que te meter el trozo en la boca...", decía Alba, a lo que Kiko respondía: "Todos los problemas vienen por eso, creo yo. Por no comer..."

La alegría se apodera del Infierno

Más tarde, incluso, se permitieron el lujazo de bromear sobre la tarta entre ellos, y es que Alba y Kiko no podían parar de reír con la "cara de orgasmo" que se le había quedado a Paola tras comerse la tarta de chocolate: "Yo me siento así, como con un tripi...", bromeaba la italiana mientras la modelo y el ex tronista no paraban de reír.