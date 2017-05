Alba Carrillo pone a parir a Feliciano

Alba Carrillo no veía guapo a Feliciano El debate que organiza 'Sábado Deluxe' para abordar la última hora de 'Supervivientes' contó con varios vídeos inéditos. En uno de ellos, Alba Carrillo confesaba lo más grande de Feliciano López ante la atenta mirada de Leticia Sabater. "No le veía guapo, aunque objetivamente sí me parece guapo. Pero es que para que alguien te guste tienes que encontrarle atractivo…", comenzó diciendo la modelo.



''No le tocaría ni con un palo'' "Reconozco que está tremendo, ¿sabes? Pero es que no le tocaría ya ni con un palo, me pone cero. Era muy soso para mí, pero sí que le quise", continuó diciendo durante su confesión. "No quería tener ya más hijos sin casarme, sin hacer las cosas bien, y luego fíjate qué bien. Nosotros buscamos un hijo desde que me casé, pero no vino. No me quedaba embarazada", afirmó, asegurando que Feliciano estaba desenado tener hijos con ella.



''El fondo que tiene Fonsi no lo tiene Feli'' Sin embargo, la ex del tenista se alegra de que las cosas no fueran como esperaban. "Yo me alegro mucho, porque el fondo que tiene Fonsi no lo tiene Feli. Entonces yo, aunque discuto con Fonsi y luego lo arreglamos, cosas de padres, pero tiene un fondo bueno y creo que a mí me tiene cariño".



Kiko Matamoros desvela una encerrona que preparó Carrillo Kiko Matamoros, presente en el plató, fue uno de los más críticos con Carrillo, asegurando que no es trigo limpio. Para ejemplificarlo, contó un hecho que ocurrió en el pasado. "Alba Carrillo llamó a un señor por teléfono para grabarle y hacerle decir algo que no debe. No puedo decir nada más, pero de verdad que es vomitivo", sentenció.



¿Le ha leído la cartilla María Teresa a Bigote? También se emitieron unas imágenes en las que Leticia Sabater hablaba sobre la relación entre María Teresa Campos y Edmundo. "¡Yo no voy a empezar a armar cachondeo con un tío que está casado, que no tiene ningunas ganas de armarlo y con otro que tiene una novia que le ha leído la cartilla antes de salir de Madrid!", dijo sobre José Luis y Bigote. Sin embargo, la presentadora lio un poco el tema de Alexis Ledgard, el conocido como el hijo secreto del humorista, afirmando que es un hijo adoptivo. "Es que es muy fuerte la historia, el hijo adoptivo, por fin lo reconoce después de veintiún años…".



Alba Carrillo le cae muy mal a Gloria Camila La tensión entre Gloria Camila y Alba Carrillo sigue en aumento. La hija de José Ortega Cano no está nada de acuerdo con el regreso de la modelo, a la que considera mala persona. "Pena no me da ninguna. Ese falserío… Que mal me cae coño… Quien la aguante tiene una estatua. El cielo ganado. Insoportable como ella sola y la madre más… Tengo educación. Pienso de ella igual que antes. Somos incompatibles".



Análisis de la relación entre Gloria Camila y Kiko Además, en el debate se analizó con lupa la relación abusiva existente entre Gloria Camila y su novio Kiko. La abogada Teresa Bueyes, al ver un vídeo en el que la pareja se insultaba y menospreciaba delante de sus compañeros, lo tuvo claro: "Esto roza la violencia doméstica". Kiko Matamoros estaba de acuerdo con su compañera de debate, aunque apuntó que la actitud de la hija de José Ortega Cano tampoco se queda corta.



Entra en directo la madre de Kiko El momento más tenso llegó cuando Carmen, la madre de Kiko, intervino en directo para defender a la pareja de todas las acusaciones. "Se está poniendo una lupa para buscar las palabras malsonantes de la pareja. No se sacan las cosas buenas", afirmó enfadada.



Ataca directamente a Matamoros La madre del concursante estaba dispuesta a atacar frontalmente a Matamoros, reiterándose este en su afirmación de que Gloria Ca y Kiko estaban muy distanciados antes de entrar al reality. "Llevaban un mes enfadados. Si usted no lo sabe, ese no es mi problema. Se reconcilian cuando firman el contrato para irse a la isla", dijo.



