Alba Carrillo vuelve a sonreír tras tontear con Iván González: "Necesitas un jerezano"

A pico y pala ¿Quién nos iba a decir que Alba Carrillo se iba a hacer tan buena amiga de un tronista? Pues lo dicho: la modelo ha encontrado un gran apoyo estos días en Iván, después del machaque continuo al que Kiko Jiménez y Leticia Sabater la han sometido en la zona Infierno, e incluso él la ha hecho sonreír de nuevo ¡y hasta han tonteado!



De las lágrimas de tristeza a las de risa "Lo que tienes que hacer es ponerte la sonrisa, reír, ser feliz... que llevo un tiempo que no te veo reír. No te puedes venir abajo...", le comentó él en una charla íntima a la orilla del mar llena de sonrisas cómplices y buen rollo, peor es que Iván tenía razón: Desde que pisó Honduras, Alba, incluso antes de empezar a concursar, ya empezó saltando de una gresca a otra con su madre y con el resto de sus compañeros, y por ello la hemos visto llorar más que reír. "No me vengo abajo, pero sí llevo unas semanas que estoy bloqueada. La vida me ha bloqueado de un tiempo a esta parte, y quieras que no te cambia el carácter. Es que este año me han dado palos hasta en el carnet de identidad", le contestó Alba Carrillo apesadumbrada.



¡Aquí ha rollito! De hecho, tan buen rollo había que el tonteo no tardó en llegar: "Yo también he tenido malas rachas. Mira ahora, que estoy pasando hambre, me estoy quedando muy delgado...", empezó diciendo él. "Pero estás mejor ahora así más delgado. Más elegante", respondió ella con una sonrisa pícara, y antes de que el ex tronista pudiera terminar la frase, volvió la cabeza y se frotó las manos: "¿Sí? ¿Estoy mejor ahora desde que entré? Me alegra..."



Los piropos se suceden "A mí no me gustan los tios mazados. Así estás perfecto, porque te pones un traje y una camisa y estás más mono". ¿Cómo que "A MÍ", Alba? ¿Existe la posibilidad de que si Iván pierde su cuerpo de 'tronista', a Alba le acabe gustando? Él, por su parte, aceptó el cumplido más que contento: "Qué orgullo que una top model como tú me diga eso. Al final me sacas los colores...".



¿Habrá cena entre Alba e Iván? Ellos ya la han pedido... Alba continuó con el tonteo y dejó caer lo que le gusta hacer y lo que no, porque más vale dejarlo claro desde el principio: "Yo estoy siempre en mi casa leyendo, no me gusta salir de fiesta. De cena sí". "Pues una cena. Albita y yo, para entablar conversación. Necesitas un jerezano o un andaluz que te de un poquito de luz. Te cocinaría yo y todo. Una cena de dos...", respondió Iván. ¡Esto se pone calentito!



Buenas compañías Las risas ente ambos no pararon de sucederse, y es que González ha conseguido que Carrillo, por fin, recupere la sonrisa.



Alba se rodea de gente mientras Kiko se queda solo Ella está encantada de encontrar un nuevo apoyo en la isla, y es que mientras ella era la "apartada" del grupo por, según Kiko, ser "una vaga", ahora Alba tiene nuevos cómplices en él, Edmundo y Paola, mientras Kiko se está completamente solo tras la marcha de Leticia Sabater.



¿Habrá 'palmeroning'? Tras la conversación, los nuevos ¿tortolitos? dieron un paseo lejos de las cámaras por la orilla de la isla hondureña mientras charlaban animadamente de sus cosas. ¿Tendremos 'palmeroning' dentro de poco?



Alba deseaba que se fuera Leticia Ambos, además, unieron fuerzas contra Leticia, esperando que la cantante de 'Toma pepinazo' se marchara para que la dejara en paz de una vez por todas: "Si se va, hasta bailo. Pero la 'Slachipapa' no", dijo entre risas.



''Iván ha sido un apoyo esta semana'' Ya en la gala d el pasado 25 de mayo, Jorge Javier Vázquez quiso saber qué se habían visto el uno en el otro, y Alba fue la primera en hablar: "Iván ha sido un apoyo esta semana, como Edmundo y Paola sorprendentemente".



