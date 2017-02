Alejandro Abad llama "zorra" a Elettra y ella se calienta: "Saca los cojones y pégame"

Pocos lo habían escuchado, pero Irma lo dijo bien claro: "Alejandro, espero que nunca le digan a tu hija en una mesa donde se sienten golfa y zorra como tú le has dicho a Elettra. El dolor te mataría" . Él no lo negó, ¡y estalló la guerra!

Unas cosas llevaron a otras durante la pelea en la que se metieron varios compañeros, y el punto de no retorno llegó cuando Alejandro, al parecer, disimuló entre toses un "zorra" dirigido a Elettra por haber asegurado que los dolores de espalda que el productor sufre no eran de verdad.

"Ella me está diciendo todo esto y yo no tengo que decir nada, ¿no? Me tengo que callar" , le decía a su nueva amiga Aída Nízar .

"Eres un 'poco hombre'. No tienes cojones. Me pregunto cómo una persona se ha podido casar contigo ", seguía diciendo Elettra ante el silencio de Alejandro recomendado por Aída: "Ya los tiene ella en la casa...", decía la de Valladolid por lo bajito.

''¡Yo no te voy a pegar!''

"¡Pégame!", estalló entonces Elettra sin motivo aparente repitiéndolo hasta 5 veces. "¡Pero si no te estoy hablando a ti, niña! ¡No te estoy hablando!", explotó también Alejandro. "¿Pero por qué dices que te pegue? ¿Qué estás inventando? ¡Yo no te voy a pegar! No he pegado nunca ni lo haré a una mujer".