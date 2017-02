Alonso Caparrós y Alyson Eckmann, ¡a tortas con Aída Nízar!

Aída, protagonista absoluta de las peleas de la Casa Parece que con la llegada de Aída Nízar a la casa de Gran Hermano VIP 5, la calma ni está ni se la espera. Si hace unas horas parecía que Aída y Elettra sellaban la paz después de una fuerte discusión en la que se cruzaron insultos como "fea" y "perra", ahora los siguientes en discutir han sido ¡Alonso y Aly con Aída! ¿Por qué será que esta mujer está en todos los 'fregaos'?



Los ronquidos, el inicio de la bronca Si hasta ahora parecía que Alonso y Aída habían hecho muy buenas migas, eso se ha acabado, y todo parece indicar que no se va a arreglar la situación a menos que él deje de roncar, porque ese detalle ha sido el que ha hecho enfurecer a Aída.



''Eres un Judas'' "Cuando acabe la guardia no voy a poder dormir por culpa de los ronquidos de Alonso", decía muy molesta Nízar durante una parte de la prueba semanal, "entrena como puedas", dirigida por Kiko Matamoros. Su compañero, que lo oyó, le dijo que no se preocupara, ya que dormiría en otro sitio para que ella pudiera descansar. pero parece que no todo es oro lo que reluce... Lo demás compañeros le dijeron a Alonso que no tenía por qué irse de la habitación, Alonso quedó convencido y ahí fue cunado Aída estalló: "No me lo puedo creer. No he visto cosa igual. Eres un judas, pero esto lo pagarás con la audiencia".



''Esto le va a costar la expulsión'' "A mí me salen úlceras porque un Judas como Caparrós. Que alardee de que va a dormir aquí por solidaridad y al final duerma en la habitación… Esto le va a costar la expulsión y sino, al tiempo. Lo que ha hecho la garrapata de Caparrós es que se quedan cortos al hablar de él, es un Judas", iba relatando Aída por la casa tras escuchar los ronquidos de Caparrós y recoger sus cosas de la habitación para aposentarese en el sofá del salón. ¡Menudos humos!



El mundo contra Aída ¿Son los ronquidos un grave problema o se ha pasado Aída tres pueblos exagerando? Para el resto de la Casa, la segunda opción es la más factible, ya que, según ellos, no habían oído nada. Pero la de Valladolid, no contenta con esa versión, volvió a despotricar: "no te preocupes que se irá a roncar a su casa, el público no se lo perdona". Eso sí, la gota que colmó el vaso fue que a ella ¡también la acusaron de roncar! Algo con lo que, evidentemente, Aída no estaba de acuerdo y defendió aque a sus 41 años nadie le había dicho tal cosa.



Alyson, la segunda en tener una bronca Y si de ronquidos va una bronca, de 'ladridos' va la otra, porque Aída tiene para todos y la última en caer en las peleas montadas por Aída ha sido Aly, que si "no tiene personalidad" (según Nízar), lo compensa de sobra con su "mala leche"... "¿Has hecho porno alguna vez?", le preguntaba inocentemente Alyson a Aída, algo con lo que a la de Valladolid se le quedaba la cara a cuadros. "No, eso te pega más a ti", respondía de mala manera la morena.



La familia, intocable La conversación fue subiendo de tono hasta que Alyson estalló: "Sí, un par (de películas), con tu madre", replicaba la periodista y cantante antes de rectificar el "tu" por un "mi". Aída, a la que hace falta una chispa para prender como una cerilla, saltó y fue a por todas: "Por ahí jamás. ¡Hay terrenos sagrados y yo no me he metido con la familia de nadie!", le gritaba a Eckmann mientras esta pasaba de todo.



