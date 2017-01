Alonso Caparrós confiesa que se tocaba ¡con Ivonne Reyes!

"Cuando llegaste a España todos los hombres estaban locos por ti, ¿no?", preguntaba un inocente Aless a Ivonne en la habitación. Fue entonces cuando Alonso vio la oportunidad de meter el comentario que dejó a todos planchados: "Tú no sabes la de veces que mi hermano y yo hemos cogido la revista MAN y nos hemos zurrado la sardina", dijo ante la estupefacción de sus compañeros.

Por su parte, Alonso le confesó a Toño que él, en su día, no quiso pasar por 'Sálvame', pero al parecer la cadena le obligó para promocionar su participación en 'GH VIP' : "Mi vida no está en ningún coloquio y en ninguna tertulia", se justificó.

Sin embargo, no todos los momentos en la Casa han sido tan agradables como este: ya hemos podido ver las primeras tensiones entre compañeros , y es que ninguno, excepto Alejandro Abad y Tutto, quieren que el representante continúe en la casa: "Le veo oscuro", decía Alonso. "Es maléfico", añadía Aless Gibaja".

Ante esto, no pudo más que soltar las lágrimas que tenía acumuladas mientras v arios de sus compañeros, como Irma Soriano , trataban de ofrecerle consuelo.

Su padre, muy presente en su memoria

También Terelu quiso darle un abrazo antes de que Alonso despareceria por la puerta del Confesionario: "Cuando se me muera, si no lo hago yo antes, es lo que no pararé de escuchar nunca", confesaba entre sollozos. ¡Qué tierno!