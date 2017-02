'GH VIP 5': La polémica reacción de Alyson Eckmann en su última discusión con Aída Nízar

Aída Nízar vuelve a estar en el centro de todas las miradas tras vivir otra airada bronca con otro compañero de la casa de ‘Gran Hermano VIP ’. El mediático rostro televisivo discutió sin mesura con Alyson en la última fiesta zombie celebrada en el reality, elevando la tensión has límites insostenibles.

Reprimenda por su comportamiento

Alyson Eckmann, en mitad de su discusión con Aída y entre gritos, acabó escupiendo en el fregadero mientras miraba de forma muy amenazante a su compañera. Esta actitud ya ha sido recriminada por el Súper, quien le ha recordado que bajo ningún concepto pueden llegar a estos extremos.

“El Súper me ha llamado al confesionario y me ha echado la bronca por escupir, pero escupí por la rabia que me provoca”, ha confesado una cabizbaja Alyson al resto de concursantes.