¡Alyson se marca un destete delante de Marco!

QMD!12/03/2017

La tensión sexual no resuelta entre Alyson Eckmann y Marco Ferri no deja de ir en aumento. Escollos ‘insalvables’, como que él tenga novia, y encima merodeando dentro de la casa, impiden que la pareja de amigos no pueda ir a más en su relación, pero eso no evita para que pasen mucho tiempo juntos.

Mientras disfrutaban de la prueba semanal, Marco estaba colocándole una especie de vendaje en el brazo a la estadounidense, que en ese momento estaba enfundada en un bañador estampado. En una de estas y por culpa de que uno de los tirantes lo llevaba caído, la presentadora dejó al descubierto uno de sus más preciados ‘encantos’.

Rápidamente, Alyson corrió rauda y veloz a tapar su pecho, ante el nerviosismo que se palpaba en el ambiente. Aunque al principio se quedaron un poco sorprendidos por lo sucedido, Marco decidió echarse a reír y quitarle hierro al asunto. "¿Ha sido a propósito?", le preguntó el italiano, de manera irónica.

Casualidades de la vida, mientras se producía este ‘desafortunado’ incidente, Aída y Daniela lo estaban viendo todo desde la sala de pruebas, criticando al instante, cual defensoras del recato y de las buenas costumbres, tal muestra de lascivia y obscenidad.

Esta no es la primera vez que los espectadores de ‘Gran Hermano VIP’ se deleitan con los pechos de Alyson. De hecho, hace unas semanas se convirtió en viral un vídeo en el que se veía como la presentadora dejaba al descubierto uno de sus pechos por culpa de intentar ponerse un vestido con mangas al estilo palabra de honor.