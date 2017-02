Aylén y Marco: tras la tempestad ¡llegó la 'cama'!

Una llegada muy polémica ¿Quién nos iba a decir que tras la tensión vivida en el Confesionario de GH VIP 5 y más tarde en el salón de la Casa que Aylén Milla y Marco Ferri acabarían juntitos bajo el mismo edredón? Dicen que las reconciliaciones tras las peleas son las mejores, ¡pero no nos imaginábamos que tanto y más en directo!



Al final ¡hubo edredoning! Tras reprocharse infinidad de cosas, como el buen rollito de Marco con Alyson o la falta de ganas de ver a Marco por parte de Aylén, Marco decidió coger en brazos a su chica y llevársela a la habitación como si de una parejita de recién casados se tratara...



Confesines en la almohada Al final, ambos consiguieron arreglar sus más y sus menos: "En ningún momento Alyson ha intentado sobrepasar ningún límite", decía él. "En tu cara no...", decía ella triste, y añadía: "Pero sí te dijo cosas". "Me dijo claro que le atraía físicamente", informó él a su novia, que ya sabía ese detalle. "Ella sí hubiera hecho algo sin cámaras", zanjó Aylén.



Reconciliados a medias Al final, después de una profunda conversación llegaron los arrumacos y los abrazos, pero todavía faltaba lo mejor: ¡el edredoning! Aylén y Marco disfrutaban de su renovada relación cuando todos los compañeros entraron en la habitación para dejarles un regalito: unos preservativos. Aylén, sin pensárselo, y con la excusa de una relación de dos años a la espalda, informó: "No usamos. Así se siente más". ¡Esperemos que luego no vengan las sorpresas!



Aylény ni siente ni padece por Marco La oche anterior, sin embargo, la historia era otra: Marco era llamado al Confesionario, donde no sabía lo que se iba a encontrar, pero pronto lo descubrió: a su novia, y más mosqueda que una mona. En seguida él le soltó un beso en los labios, pero ella apenas mostró empatía o efusividad: "¿Está es tu felicidad al verme? Llevo dos meses esperando este momento y no me has querido dar ni un beso", dijo él ojiplático.



Tras el beso, llegó la discusión Tras una breve charla en la que ella no mostró interés alguno, y para sorpresa de Marco, que no entendía muy bien lo que pasaba (o no quería entenderlo), Aylén soltó la bomba: "No tengo ganas de besarte". Se mascaba la tragedia...



Marco, enfadado por la falta de ilusión de su novia Pronto los cuchillos empezaron a volar con la discusión parejil más pública de las úiltimas ediciones: "Ha sido todo muy frío, no ha tenido ningún tipo de sentimiento", contó él a sus compañeros tras salir del Confesionario. Ella, mientras tanto, continuaba encerrada en el habitáculo con el Súper: "En este momento estoy un poco arrepentida de haber venido", confesó.



Tras la bronca, ¿final feliz? "Aquí digo, delante de toda España, que en ningún momento he querido romper tu confianza", le dijo Marco a una calmadísima Aylén, que no quería ni ver a su novio después del comentadísimo buen rollo de su chico con la americana. Eso sí, menos mal que al final todo ha acabado como debía... ¿o no?



