¡Benji Aparicio pasa de hablar con Laura Matamoros!

Jorge Javier justifica la actitud del programa

Jorge Javier le quiso dejar claro que todavía queda un mes de programa y que su hija no ha tenido todavía ningún contacto con el exterior porque todavía no la han visto derrumbarse.

“Es que nadie sabemos cuál es el límite de cada uno. Es que porque un niño… A mí no me parece que Kiko esté al límite y está ahí su mamá. No. No me vale y ya está”, contestó Kiko.