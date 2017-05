Bigote Arrocet se declara oficialmente en huelga de hambre en Supervivientes

Oficialmente en huelga

El chileno siguió, sin embargo, en sus trece, quejándose mientras comía: "Dijo desayuno completo, con zumo de naranja, que eso no es zumo de naranja. Con huevos, con bacon, no sé cuántos... esto no fue lo pactado. No fue lo que dijo. Y si no viene mañana, no me lo como y punto, para que cumplan lo que dicen", comentó, algo que hizo realidad el martes por la mañana, cuando le llevaron el desayuno y decidió no comérselo, declarándose oficialmente en huelga de hambre. ¡Y todo por un malentendido!