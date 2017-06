Bigote ¡reacciona a la llamada de Mª Teresa!

Terelu defiende que la nueva actitud de Edmundo no se debe a estar nominado porque la semana pasada también estaba en la cuerda floja y no actuó así. Su cambio radical se debe a "la necesidad de saber qué estaba pensando Teresa de él", asegura la colaboradora.

Terelu le reprocha su actitud a Kiko

Parece que las personas que estaban en contra de Edmundo han cambiado de opinión tras la llamada de María Teresa. Sin embargo, Kiko Matamoros continúa creyendo que no es un buen concursante porque no se ha relacionado, no ha intentado hacer nada, no ha pescado y se merece ser expulsado.

La colaboradora ha querido decirle a Kiko Matamoros que le duele que falte el respeto a Edmundo cuando ella jamás lo ha hecho ni lo haría a su hija Laura, que también es concursante del 'reality'.