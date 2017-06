¿Por qué Bigote no viajaba en avión con su mujer?

'Sálvame' ha puesto unas imágenes inéditas en las que el concursante habla de su vida con sus compañeras. Terelu no ha quitado ojo al vídeo...

La razón

La razón es la misma que tienen los Reyes, el Presidente de EEUU o las importantes personalidades del mundo: que si pasa algo en un vuelo, la otra persona quede a salvo.

Paola no daba crédito y le ha dicho: ¿Pero eso no es ser muy negativo? A lo que Edmundo ha contestado que no, que era por cuestión de seguridad.