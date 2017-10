Carlos Lozano hace piña con Hugo

Carlos Lozano quiere despertar a los concursantes Carlos Lozano ha entrado en la casa dispuesto a “echarles un cable” a los concursantes de ‘Gran Hermano Revolution’ para que despierten y comiencen a jugar sus cartas. Al menos, eso es lo que ha asegurado durante una charla con Hugo, Rubén y Maico. “Lo que quiero es veros. Hablar con uno y con otro y sacar una opinión… Os veo a todos muy tibios”, afirmó.



Aconseja a Hugo Antes de entrar en la casa, el presentador habló con algunos colaboradores del debate y les confesó que el que menos le gustaba era Hugo. Sin embargo, a su llegada al reality ha hecho muy buenas migas con el uruguayo, al que ha estado incitando para que a partir de ahora no se calle ni una. “A veces tienes que decir las cosas como son”, le recordó.



¿Con ganas de sembrar la discordia? Y es que Lozano, quien se convirtiera en el azote absoluto de su edición, parece intentar buscar en Hugo un discípulo que repita su modus operandi. Por ello, le ha recomendado que cambie su manera de actuar. “Sinceramente, ¿tú eres estratega de verdad? ¿Por qué todo el mundo dice que eres estratega?”, le preguntó. “Para ser estratega tienes que ser uno muy bueno y no te van las cosas muy bien. Vaya mierda de estrategia que llevas”. Después de increparle, le recomendó que pasara a la acción. “Tú no te defiendes y ya sabes que el que calla, otorga”, señaló.



Dispuesto a brindarle su apoyo En una conversación íntima de alcoba, Lozano quiso interesarse por el estado anímico de Hugo. “¿Estás bien? ¿No te sientes triste? Es que te veo siempre muy solo”, le preguntó el presentador. “Prefiero elegir a tres o cuatro personas buenas que me llenen. Me llevo bien con Rubén y con Maico, si se fueran ellos dos…”, contestó sin entender muy bien la pregunta. Ante su reflexión, el presentador le prometió que mientras él estuviera en la casa podría contar con el para lo que quisiera. “Esto es una carrera de fondo. No te sientas triste ni solo. Por lo menos, el tiempo que yo esté aquí”, indicó.



Los VIP se posicionan En la última entrega de ‘Gran Hermano: última hora’ los tres huéspedes VIP tuvieron que posicionarse de cara a la expulsión del próximo jueves. Aunque aseguraron no conocerlos los suficientes como para poder estar en contra de alguno, Carlos Lozano y Kiko Rivera se pusieron en contra de Laura mientras que Alyson se decantó por Maico.



''Me pongo aquí para dar un respiro a Hugo'' “Esto es tremendo para todos. No os conocemos. Me pongo aquí para dar un respiro a Hugo, que lleva nominado mucho tiempo. Me pasa lo mismo con Maico. Laura me cae muy bien, pero me gustaría que se posicionara más y se viera más en la casa… Ellos dos se merecen un descanso”, dijo Carlos Lozano para justificar su elección.



''Laura no sale en el videoclip que hemos grabado'' Por su parte, Kiko Rivera ha asegurado que no tiene nada en contra de Laura, pero que es con la que menos tiempo ha pasado de los tres. “Me caéis todos muy bien. A algunos me ha dado tiempo a conocerlos más que a otros. Laura no sale en el videoclip que hemos grabado”, señaló.



