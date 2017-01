Toño Sanchís se enfrenta al tercer grado de 'El Debate'

QMD!22/01/2017

"Lo primero de todo, quiero pedir disculpas por las formas, pero no por el fondo, con la hija de Irma Soriano, Triana. Sé que no fueron las adecuadas. Por otro lado, el programa ha tratado muy bien a mi hermana y estoy agradecido. Y a Marta Valverde, si se ha sentido molesta por algo, también le pido perdón". Éstas han sido las primeras palabras de Toño Sanchís, primer expulsado de Gran Hermano Vip 5 en 'El Debate'. Tras su salida de la casa el pasado jueves, el exrepresentante de Belén Esteban ha vuelto al plató de Telecinco para enfrentarse a los colaboradores del programa y su ya famoso "tercer grado".

Toño ha explicado también que "el jueves me fui a tomar algo con mis amigos y mi familia. Verles a todos en primera fila, como no pasó con otra persona, me ha hecho sentirme muy orgulloso". Sin embargo, no ha llegado tan conciliador como parece, y ha dejado el primer dardo: "La persona que más me ha decepcionado después de ver mucho svídeos es Terelu Campos".