Bigote, en su mundo sin enterarse de nada

Todo lo ocurrido en estos últimos dos días no han llegado a Honduras. María Teresa Campos no quiere contarle nada a su pareja y Edmundo continúa su concurso ajeno al estado de salud de la presentadora.

Terelu: 'Ella es la enferma y la que tiene que tomar la decisión'

Su hija mayor ha vuelto a explicar que su madre es la que tiene que decidir contárselo o no y que por el momento no quiere hacerlo. "Yo sé que si se lo dicen, Edmundo se da patadas para salir. No tengo la menor duda", ha explicado.