Edmundo Arrocet es expulsado de Supervivientes

Edmundo, expulsado Edmundo fue el expulsado de la noche en Supervivientes. La pareja de María Teresa Campos sólo recibió el 24 % de los votos a su favor. El primer salvado fue Kiko. Bigote se enfrentó a Laura Matamoros por la permanencia y al final fue la hija del colaborador de 'Sálvame' la que recibió más apoyo de la audiencia. Sin embargo, Edmundo no regresa a España.



Vivirá solo A pesar de ser expulsado, Edmundo seguirá en Supervivientes. Bigote es el primer inquilino del palafito, o la casa del árbol. Durante una semana vivirá en soledad y el próximo jueves se enfrentará al siguiente nominado por seguir en el concurso. El resto de participantes del reality desconocen esta noticia y piensa que Edmundo ya está regresando a España.



Nuevos nominados Ya hay nuevos nominados. Esta semana se juegan la permanencia en el concurso José Luis, Kiko y Gloria Camila. Ellos fueron nominados por los votos de todo el grupo, mientras quela hija de Ortega Cano recibió la nominación directa de Iván, quien ganó la prueba de líder otra vez.



Se descubrió el pastel La polémica sobre el cumpleaños de Kiko continúo, en especial por el tema de la tarta que él y su novia decidieron no compartir con el resto con la excusa de que era muy pequeña. El programa decidió mostrar el verdadero tamaño del pastel, aunque con una réplica de madera con cobertura. Todos alucinaron con el verdadero tamaño del pastel, incluida Laura Matamoros, amiga de la pareja. Gloria explicó que "la situación en el grupo no estaba para compartir y ninguno la hubiera compartido con Kiko y conmigo. Cuando hay hambre no hay tamaño. Así que envidia". Como consuelo, la organización permitió que los concursantes chupasen la nata.



La hora sin cámaras Jorge Javier le preguntó a Kiko y a Gloria Camila por la hora sin cámaras. La hija de Ortega Cano reconoció que "estuvo entretenido" porque "vi algo que llevaba dos meses sin ver y, bueno, la echaba de menos pero con todo el respeto del mundo". Además, señaló que eso que llevaba tanto sin ver "ha disminuido, pero está bien". Justo después de eso se acordó del torero y le mandó un mensaje con un "papá te quiero". Ante la felicidad de la pareja, Iván comentó que "parece que están de luna de miel. Yo estoy solo, me lo he ganado todo y otras personas vienen con su pareja".



Laura y Gloria Camila no superaron el reto Laura Matamoros y Gloria Camila no superaron el reto de pescar 15 peces durante la semana, prueba que le había puesto la organización. Como penalización, las dos concursantes deberán estar atadas por el pie con una cuerda, por lo que deberán hacerlo todo juntas. Todo. Durantes los diferentes vídeos se pudo ver a Laura intentar pescar, y hacerlo, mientras que Gloria Camila mostró una actitud algo diferente a la de su compañera. Además, la hija de Ortega Cano hizo trampas porque el pez del que tanto presumió en realidad lo pescó Kiko. Por haber mentido, la pareja deberá comer durante toda la semana la comida cruda.



Bronca por la comida Kiko y Gloria Camila cada día están más separados del resto del grupo. La última bronca que tuvieron ellos contra el resto del grupo, y con José Luis en medio de todo, fue por culpa de la comida. Kiko y Gloria plantearon comer a una hora en la que parecía que los demás no querían. Al final, lo que parecía una tontería se entrubió y la discusión terminó a voces y con Kiko y Gloria criticando a sus compañeros.



Críticas de la pareja Después de la discusión, la pareja se separó del grupo para comer y criticar a los demás concursantes. Sus objetivos principales una vez más fueron José Luis y Alba. "A mí me d igual pelearme con el grupo nena, esto lo hago por ti", le dijo Kiko a su novia, a lo que ella contestó "qué haría yo sin ti, Me da un parraque". En la palapa, Iván volvió a criticar la actitud del yerno de Ortega Cano " porque luego cuando se queda solo viene como un perrito. La actiud de prepotencia hay que respetarla porque estamos en un concurso, pero si estuviéramos en la calle no sería lo mismo", dijo.



Alba, harta de Paola La modelo volvió a estallar contra la italiana porque está harta de sus quejas y lloros. Además, Paola protagonizó un mal entendido sobre la nominación de Iván de la semana pasada, mintiendo sobre que Iván sabía que ella seguía en el concurso.



Comiendo como cerdos Iván, José Luis, Alejandro, Paola y Laura fueron los ganadores de la prueba de recompensa. El premio fue disfrutar de una pierna de cerdo asada. La dificultad: tuvieron que comérsela colgada de una cuerda y con las manos a la espalda. Se nota que están pasando mucho hambre proque en el tiempo que tuvieron para comer se pusieron como auténticos cerditos.



Lío con los Matamoros Jorge Javier comenzó la gala con una pullita a Diego Matamoros sobre la polémica de si hay trato de favor en Supervivientes, como opinan él y su padre Kiko. Pero Jorge Javier no se quedó ahí y comentó en directo el motivo por el que Laura no ha recibido todavía ninguna visita. Según explicó Diego, se debe a que él aparece como familiar para visitar a la concursante, pero la productora ha dicho que eso no es así. Además, el hijo de Kiko explicó que la productora dijo que él ya está muy visto y que prefieren a alguna de sus hermanas. El presentador le quitó la razón y dijo que Diego se estaba metiendo en un lío. ¡Y qué lío!



