Edmundo Arrocet se hunde en Supervivientes

Bigote se hunde Parecía que no iba a llegar el momento, pero por fin Bigote Arrocet ha demostrado ¡que tiene sentimientos! Después de estar varias semanas apartado de su grupo sin apenas dirigirle la palabra, ahora no sólo se ha ido integrando poco a poco sino que además ¡ha terminado a punto de echar la lagrimita!



''No voy a juzgar'' El novio de María Teresa Campos jugaba con la organización a responder varias preguntas sobre sus compañeros, pero hubo ante la pregunta de "¿quién se cree muy inteligente pero no lo es?", Edmundo ¡explotó! "No se puede decir una cosa así sabiendo el impacto que va a tener en la gente. Castíguenme si quieren pero no voy a juzgar. Me dan hasta ganas de llorar. No puedo juzgar así", respondió él con la voz rota y las lágrimas a punto de brotar.



A punto del llanto Este sentimiento repentino ante una pregunta aparentemente simple podría venir dada por la acumulación de emociones que el superviviente ha ido guardando durante todo el programa, a lo que hay que añadir que él mismo fue uno de los concursantes peor juzgados incluso antes de que comenzara el concurso...



Bigote ordenó ¡que no le dijeran nada del exterior! Ante lo que muchos pudieran pensar, Edmundo no tiene ni idea del estado de salud de María Teresa, que el pasado 16 de mayo sufrió un pequeño ictus. La idea de no mencionar nada a Bigote fue enteramente de María Teresa, por lo que ni ella ni sus hijas, y tampoco el programa, le han dicho nada sobre este percance, aunque esta decisión podría haber venido dada por la orden del propio Bigote de que no se le dijera nada que enturbiara su concurso...



Bigote: ''Quiero vivir la experiencia sin ninguna información del exterior'' De hecho, así se lo hizo saber Sandra Barneda a Carmen Borrego el pasado domingo durante la emisión de 'Conexión Honduras'. La hija de María Teresa insistió en que Bigote se lo iba a tomar muy mal cuando se enterara de lo que le había pasado a la presentadora y no le habían dicho nada, pero Sandra leyó las palabras textuales del artista: "Quiero vivir la experiencia sin ninguna información del exterior para que no influya en mi participación. Quiero disfrutar hasta el final y en toda su amplitud. De lo que me tenga que enterar, que sea cundo llegue a España", comentó él antes de embarcarse en el avión dirección Honduras.



Carmen: ''Me cuesta ver a Edmundo ahí'' "Estoy absolutamente convencida de que si por su mente hubiese pasado que mi madre se pone enferma esa respuesta no hubiese aparecido”, apuntó Carmen Borrego. "Me está costando ver a Edmundo ahí porque pienso que no le hemos dicho nada y me cuesta verle y mirarle. Estoy convencida de que se va a cabrear", añadió.



Un susto para todos Por orden de María Teresa, Bigote no se enterará de nada de sus problemas de salud que estos días llenan portadas, y así lo contó Carmen Borrego: "Cuando mi madre decide no decirle nada a Edmundo, está en un momento crítico en la UVI y lo hace como termómetro para ver la reacción de mi hermana y mía. Pensaría 'si ellas me respetan, no estoy tan mal' y luego, cuando ella ve que sale adelante se refuerza", sentenció la hija de la presentadora".



Días de tensión sin descanso Estos días, Terelu y Carmen no se han separado ni un minuto de su madre, e incluso han hecho turnos en la Fundación Jiménez Díaz, donde está ingresada la presentadora, para que María Teresa no se quedara sola. Han sido unos días duros en los que la falta de sueño ha pasado factura a su ánimo, aunque ahora la presentadora ya se encuentra mucho mejor en planta, aunque la tensión le está costando controlarla.



