Miriam y José María: edredonings más salvajes en GH Revolution

Echarse pareja en la Casa de Gran Hermano es más un fastidio que otra cosa, y si no que se lo digan a Miriam y José María . Los tortolitos están todo el día 'dale que te pego'... pero nunca pueden culminar, y eso a ambos les empieza a pesar: "Es como si no pasara nada", dijo Miriam un poco harta.

Sin embargo, lo que sienten el uno por el otro es real, o al menos eso es lo que dicen ellos... aunque lo cierto es que cada vez que hablan el uno del otro, se les ilumina la mirada: "Carlota para mí es una persona súper especial. Y cada día más. Estoy súper contento. Ella me ha roto los esquemas".

Lo mismo decía ella de él: "José María me rompe los esquemas. Es de mi edad, pero me hace sentir protegida", confesó Miriam .

Las imágenes no dejaban lugar a dudas: el edredón subía y bajaba, se revolvían bajo las sábanas, se escuchaban respiraciones entrecortadas, resoplidos... ¡Los chicos estaban 'on fire'! Y a plena luz del día, con todas las luces encendidas, nada menos...

Su 'reaparición' tras el edredón y sus caras de felicidad no dejaron a nadie indiferente: "Se te nota la cara de felicidad...", le dijo Dani a Carlota.

Lo cierto es que a ellos tampoco se les vio incómodos cuando, tras sólo un mes de concurso, les decían que acabarían siendo novios, y es que ellos ya están habladno de cuando estén fuera: "No va a cambiar nada", le decía José María a la que, quizá ,¿ya podríamos calificar como 'su chica'?

''No se me ha perdido nada en Murcia''

Carlota, además, quiso sincerarse con Mina, con la que se lleva estupendamente dentro de la Casa: "Yo ya noté algo el primer día, pero no quería reconocerlo. Me autoconvencí, pero el primer día conectamos. Tenemos un fondo muy tierno. Notas la conexión. Me está dando una lección, la verdad", aseguró.

Sin embargo, la marbellí dijo que a ella 'no se le había perdido nada en Murcia', de donde es él. "Ahora sí...", le contestó Mina. Visto lo visto, y si todo sigue así, ¡desde leugo que va a tener que visitar Murcia más de una vez!