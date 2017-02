El polémico paso de Aída Nízar por 'GH VIP 5' Aída Nízar entró en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ con un objetivo claro: echar por tierra el aparente buen rollo entre todos los concursantes de Guadalix. Con Toño Sanchís fuera de la casa, era necesario introducir un elemento desestabilizador dentro del reality que lograra hacer despertar las más bajas pasiones de los moradores del concurso… ¡Y bien que lo ha conseguido!



Aída Nízar intenta levantar la audiencia del 'VIP' La que fuera concursante de una de las primeras ediciones del concurso sacó a relucir su lado más soberbio y crispante tan solo minutos después de entrar en el reality. "Equivocan quererse con ser prepotente. ¡Vuelvo a la casa de Gran Hermano como Aída Nízar VIP!", afirmaba eufórica en su presentación. "Melrose Place se ha acabado", afirmaba la polemista tras ser recibida con la marcha imperial de Darth Vader.



Una nueva compañera muy borde Nada más entrar, no fue precisamente amable con ninguno de sus nuevos compañeros, dejando completamente fuera de sí a Aless Gibaja. "Yo podría contestarte todo lo que me da la gana, pero es que no me apetece. Aída siempre es buena", le contestó al joven ante sus insistentes preguntas de bienvenida.



Conversaciones con Dios Aunque tan solo llevaba unas horas en el programa, el resto de habitantes de la Casa comenzaron a sospechar que las intenciones de Aída Nízar no eran buenas por lo que decidieron dejarla apartada y tener la menor relación posible con ella. Por lo tanto, la polémica concursante decidió aprovechar sus conversaciones “con Dios” para comenzar a repartir estopa hacia sus compañeros.



Sacó de quicio hasta al sargento Kiko Matamoros No solo los concursantes de ‘Gran Hermano’ han tenido que sufrir el azote de Aída Nízar. Kiko Matamoros, invitado estrella para convertirse durante una semana en el líder de la prueba semanal, tuvo que llamar al orden a Nízar en innumerables ocasiones, amonestándola siempre que podía y haciéndola trabajar más que al resto.



Alonso Caparrós, uno de sus pocos 'amigos' Aída Nízar tan solo encontró el apoyo de algunos miembros de la Casa, que al menos aguantaban varios minutos escuchando algunos de sus interminables soliloquios. Alonso Caparrós fue uno de ellos, aunque acabó chocando frontalmente con el torbellino televisivo.



Su primera gran bronca: contra Elettra La estrategia de pasar de Aída no funcionó, protagonizando rápidamente fuerte enfrentamientos con algunos de sus compañeros. Elettra Lamborghini, la habitante de la Casa más susceptible de entrar al juego de Nízar, fue la primera en enfrentarse a ella abiertamente.



'¡Cállate, fea!' "¡Cállate ya, pesada! ¡Cállate!", le decía la joven italiana a Aída mientras ésta se enzarzaba en una pelea verbal con Alyson Eckmann durante los posicionamientos de la primera semana. "¡Cállate, fea! ¡Que estás sola!", le decía Elettra con los humos muy subidos mientras le ladraba (literalmente) como si fuera un perro después de que Aída la llamara "perra".



Tocamiento de cara Tras meterse en la disputa Daniela y Aless, el colofón llegó cuando Elettra se atrevió a tocarle la cara en mitad del enfrentamiento. "No me toques, ¿eh? No me toques", le recordó enfadada Aída.



El empujón que vendió como agresión Antes de que terminara la gala, Aída y Elettra volvieron a protagonizar un enfrentamiento. Al pedirle Kiko a ‘los reclutas’ que formaran filas por orden de altura, parece que Elettra y Aída se disputaron el mismo lugar por medio de un zarandeo que acabó en empujón. Nízar, ofendida, abandonó la prueba y se fue a hablar con el Súper para exigir la expulsión de su compañera.



Las dos gatas hacen las paces Tras analizar las imágenes, la organización del programa deliberó que no era necesario tomar medidas contra Elettra, pero decidió darles una reprimenda a las dos, obligándolas a estar durante parte de la prueba atadas por los cordones de las botas. "No lleguemos a esto. Podemos tener diferentes puntos de vista... ¿Qué te molesta de mí?", quiso saber Aída.



¿Grandes amigas? Elettra, por su parte, fue muy clara: "Tienes un carácter muy egocéntrico. Estuviste con el agua esto y lo otro... yo llevaba una semana fatal... y yo soy así, si tengo muchos nervios exploto de repente, pero luego ves que yo estoy lista siempre para dar otra oportunidad", aclaró tranquilamente la italiana. ¡Si hasta acabaron perreando juntas!



Alonso Caparrós, 'Judas' por roncar Eso sí, la Paz en el reality duró más bien poco. Aída Nízar prosiguió con su cruzada de enfrentarse con todo aquel que se le pusiera por delante, llegando incluso a llamar “Judas” a su, por aquel entonces, único amigo dentro del concurso, Alonso Caparrós. El motivo: sus ronquidos. Aída Nízar comenzó a quejarse porque no podía dormir por los ronquidos del presentador, prometiéndole este que se iría a dormir esa noche al salón. Sin embargo, los demás compañeros le dijeron a Alonso que no tenía por qué irse de la habitación, faltando por tanto a su promesa y provocando las iras de la polémica concursante: "No me lo puedo creer. No he visto cosa igual. Eres un judas, pero esto lo pagarás con la audiencia".



También tuvo tiempo para hablar de Belén Esteban Aída Nízar también aprovechó su estancia en el reality para desvelar 'la verdad' sobre el enfrentamiento entre Belén Esteban y Toño Sanchís. “Tengo que ser honesta, y te tengo que decir una cosa: Belén es una tía muy generosa, tremendamente generosa. ¿Qué ha sucedido aquí? Que a eso se ha sumado que probablemente un día dijeron 'venga, en lugar de darte un 20%, que es lo que estaba por escrito en el contrato, te voy a pagar un 30%. Pero lo dijo de palabra y no lo firmaron”, afirmó.



'Es profundamente ignorante' A lo que añadió: “Toño Sanchís ha jugado con dos cosas de Belén: su generosidad y su ignorancia, porque efectivamente Belén es profundamente ignorante”.



No la quería nadie en el reality Tras salir nominada junto a Alejandro, Irma Soriano y Daniela Blume, Aída Nízar se puso a sus espaldas casi la casa entera al completo a la hora de los conocidos posicionamientos. Todos, excepto Marco, que se puso detrás de Alejandro, querían que la expulsada fuera Aída.



Problemas con Alysson Alysson Eckman también ha sido objeto de las críticas de Aída Nízar. Su gran bronca la vivieron después de que la americana le preguntara a su archienemiga si “había hecho porno alguna vez”. Ofendida, Nízar le contestó que eso le pegaba más a ella. Eackman se vino arriba y atacó a Aída con lo que más le duele, su madre Mari Ángeles. "Sí, lo he hecho un par de veces con tu madre", le replicó.



Mari Ángeles, un terreno sagrado Fiel a su estilo de sacar las cosas de quicio para ganarse más vídeos con el Súper en el confesionario, Aída le recriminó su vulgar frase. "Por ahí jamás, hay terrenos sagrados y yo no me he metido con las familias de nadie. Mi madre y Dios están en la misma parte”, apuntó. Kiko Matamoros, que se encontraba con ellas supervisando la prueba semanal, quiso quitar hierro al asunto y le recordó a la ‘amiga de Dios’ que "tú utilizas mucho a tu madre para dar juego".



Alejandro Abad, un buen aprendiz En sus últimos días dentro de la casa, Aída Nízar pasó el protagonismo de ser la salsa de todas las broncas a su nuevo aliado, Alejandro Abad. Instigado muchas veces por ella, el compositor no dejaba de discutir con sus compañeros después de que la simpar polemista le calentara la cabeza por los rincones de la Casa.



El 'enfermito' y 'la niña del exorcista' Aída Nízar amplió su plantilla de enemigos atacando directamente a otros dos de sus compañeros: Daniela Blume y Aless Gibaja. A la primera la acusaba de falsa y estratega, llamándola ‘cariñosamente’ “niña del exorcista”, mientras que al segundo lo definió como “enfermito”.



El dramón en plató de Aída Nízar Tras ser expulsada del reality, Aída Nízar sacó de la recámara un gran arsenal de frases lapidarias para su entrevista en el plató. Entre lágrimas y constantes muestras de dolor, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ soltó perlitas como:"Vivimos en una sociedad en la que la gente tiene que buscar amigos por Tinder y que les ofende que hables con Dios" o "¡¡Gran Hermano me ha dado una enorme felicidad, que la ha matado LA GENTUZA que me he encontrado ahí dentro!!".



