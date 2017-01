Elettra Lamborghini promete venganza en GH VIP: "Qué falsos todos"

Con cara de incredulidad, el resto de sus compañeros trataron de justificar a Irma para quitarle hierro al asunto. Marco Ferri fue el primero en hablar , ya que Irma no daba crédito a su propio error: “Quizás su nombre lo escuchaste menos, pero igual hay puntos”. “Es muy complicado hacer cuentas así”, añadía Alonso.

Irma: ''Quiero pedir perdón''

“Yo le quiero pedir perdón porque a mí no me gustaría haber estado... el otro día haciendo cuentas y está claro que había puntos... pero me quedé más en las razones”, intento disculparse Irma Soriano, que nopodía creer que se le hubieran pasado los puntos de Lamborghini.