Aless Gibaja

El youtube e influencer ha entrado alborotando la casa como solo él sabe hacerlo: ¡Hooola bebés! Su siempre llamativo look es otro de los aspectos que no ha pasado desapercibido, tampoco su lema Stop bulling, contra el que lucha porque lo sufrió cuando era niño. ¿Sobrevivirá tantos días sin su best friend, el móvil?