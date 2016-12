La entrevista a la ganadora

Tras hablar con Rodrigo y Bea, Jorge Javier, que ha asegurado querer presentar las próximas ediciones de Gran Hermano, ha procedido a realizar la entrevista más esperada ¡a la ganadora del programa! "He aprendido a rectificar si me equivoco, si tengo que pedir perdón lo hago, no se me caen los anillos, pero no me gustaba que me dijeran lo que hacía mal...".