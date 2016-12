Ellos son los ganadores de ‘SLVM Snow Week’

El público elige a Laura Fa y Rafa Mora Tras doce días de convivencia, donde 10 aspirantes a colaborador de 'Sálvame' han luchado por una silla en el programa, por fin conocemos a los ganadores de la primera edición de ‘Sálvame Snow Week’.



Laura Fa, la más votada Tras una tarde intensa, donde los aspirantes a colaborador han recordado sus mejores momentos en el programa, ha llegado la hora de la primera expulsión: Maribel Sanz se convirtió en la menos votada y por tanto, perdió su oportunidad de ser colaboradora del programa. Tras ese momento ha llegado la hora de revelar el nombre del ganador de la primera silla. Laura Fa fue la más votada por el público, por lo tanto fue la primera en ocupar una de las dos sillas vacantes.



Laura Fa, muy emocionada Laura Fa, el rostro menos conocido, pero con una larga trayectoria periodística a sus espaldas se ha convertido en la primera en ocupar los puestos vacantes dejados por Rosa Benito y Raquel Bollo. Muy contenta la periodista recibía su medalla.



Sólo quedan dos Tras ese momento tan emocionante para la colaboradora de 'Cazamariposas' se ha revelado el segundo nombre de la persona que a partir de ahora tendrá su sitio en el programa. Rafa Mora con un 29% de los votos se ha convertido en el segundo finalista.



Su novia, un apoyo clave Tras conocer su nuevo trabajo, Rafa Mora ha corrido en brazos de su novia para celebrar junto a ella su victoria.



La tristeza de Mónica Hoyos A pesar de sentirse muy contenta por el logro de sus dos compañeros, la cara de Mónica Hoyos era un poema, tras tanto luchar se había quedado sin sitio en el programa, pero... ¡un momento!



La cúpula de Sálvame tiene una noticia para Hoyos María Patiño ha llamado a Mónica Hoyos ya que tenía que darle una noticia de muy importante y es que la cúpula del programa había decidido contar con ella para el programa y darle un silla en 'Sálvame'.



Un momento para recordar Mónica Hoyos no se creía la noticia y es que ella va a ser la sutituta de Kiko Hernández cuando esté se retire por un tiempo de la televisión para cuidar de sus dos pequeñas que ya están en camino. Feliz, la ex de Carlos Lozano recibía la noticia y no podía evitar las lágrimas.



Los veteranos defendieron a sus favoritos Los veteranos de ‘Sálvame’ han hecho sus alegatos por los finalistas de la ‘Sálvame Snow Week’: "Mila se queda con la valentía de Rafa, Kiko Matamoros también porque cree que en plató hace falta testosterona, Gustavo se decanta por el carácter de Mónica, al igual que Chelo, Gema se queda con la profesionalidad de Laura Fa y Lydia Lozano coincide con su compañera.



Kiko Matamoros: ''Yo apuesto por Rafa Mora'' ''Yo soy muy de Maribel Sanz, pero como son dos sillas yo ayer aposté por ella, sin embargo creo que es el momento de echar una mano a Rafa Mora, a quien quiero mucho y además es mi amigo. Además hace falta testosterona en este plató''.



Mila Ximénez se decanta por su ''amiguísimo'' ''Yo tengo que reconocer que siempre he estado entre Laura Fa y mi amigo Rafa Mora. Me he decantado por él porque creo que es un colaborador valiente, lo ha demostrado durante estas semanas y es una persona que va al grano. Sabe además que le adoro y que le estoy eternamente agradecida''.



Kiko Hernández: ''Por Mónica Hoyos porque está como una cabra'' "Me he puesto a Mónica Hoyos porque la he redescubierto en este reality. Es oro líquido para este programa, está como una cabra y eso es importantísimo para ocupar una silla y sobre todo porque me has prometido un regalo si ganas''.



Gustavo: ''Es muy difícil elegir sólo a uno'' ''Es muy complicado, me parece válido cualquiera de los cuatro, pero me decantó por el carácter que tiene Mónica Hoyos. Va a dar mucho juego''.



Chelo García: ''Tengo a dos favoritas'' ''A mí las dos personas que me han gustado en el reality han sido Laura Fa y Mónica Hoyos. Pero creo que esta última puede dar mucho juego y callar muchas bocas''.



Gema: ''Mi voto se basa en la pura objetividad'' ''Yo no soy amiga de ninguno y mi voto se basa en la pura objetividad. Para mí Laura Fa es una gran candidata y tiene que estar en 'Sálvame' porque es objetiva y coherente. Creo que ha hecho un increíble trabajo de investigación y eso es muy importante. Además como no nos conoce a ninguno de nosotros va a tener el valor necesario para plantarnos a la cara todo lo que opine''.



