Gala4GHVIP5: Toño Sanchís, primer expulsado

QMD!19/01/2017

Si las primeras nominaciones son las más esperadas, la primera expulsión no suele quedarse atrás. Este jueves, con Toño Sanchís, Elettra Lamborghini y Tutto Durán en la palestra, ha llegado la hora de conocer al primer VIP que abandona el concurso. Jordi González, desde plató, ha dado el nombre, y no ha sido otro que Toño Sanchís. Primero, sin embargo, abandonaba la Sala de Expulsión la italiana Elettra, pero poniendo rumbo de nuevo a la casa por ser el menos de los votados. Cuando la expulsión era cosa de dos, el menos afortunado fue Toño, ya el primer expulsado de Gran Hermano Vip 5. "Es un juego, me lo tomo de forma deportiva", han sido sus primeras palabras.

Tras la primera expulsión, ha llegado el momento de volver a pasar por el confesionario para repartir puntos.Las primeras nominaciones causaron algún que otro desencuentro dentro de la casa, y seguro que esta vez no será menos.

El privilegiado esta noche a la hora de nominar ha sido, tras ganar la prueba semanal: "Canta como puedas", para Tutto. Sin duda, su noche de suerte. Su suerte ha sido poder salvarse a si mismo o a un compañero que hubiera nominado.