'GH Revoution': Dani, enamorado hasta las trancas de un compañero: "Se me caen las bragas"

Colgado por Christian Dani Sánchez no puede aguantar más lo que siente por uno de sus compañeros de la Casa, y ese no es otro que Christian Gabaldón. El gaditano ha empezado a tener sentimientos por el de Sagunto, y mira que parecía imposible, ya que él mismo se definió antes de entrar en la Casa como “un gato”: cuando quiere se arrima con cariño y cuando se cansa, bufa; pero eso parece que no le está pasando con Christian...



''Se me caen las bragas'' Casi desde que entró, a Dani le entró por le ojillo el valenciano, pero tenía clarísimo que no quería ser “el típico gay que se enamora de un hetero”. Ahora, sin embargo, la cosa ha cambiado, y lo ha gritado a los cuatro vientos: “Se me caen las bragas con Christian, Súper. ¡Las cosas como son!”, dijo en el Confe.



''Le voy a hacer una encerrona'' “Enamorado no estoy... peor, cunado ganemos un día la prueba, ya sí le podré pedir una cenita romántica al Súper. Le voy a hacer una encerrona. ¡Que se j*da! ¡Muahahaha!”, dijo con risa malévola mientras el resto de sus compañeros se reían.



''A mí me gusta, la verdad'' El chico tuvo que reconocer lo evidente ante tanta miradita lasciva: “A mí me gusta, la verdad”, aclaró, aunque espera que eso llegue a algo más: “Ahora dormimos juntos, y a mí me encantaría que por la noche se confundiera y me abrazara... pero claro, hay que esperar a que se confunda”.



''Si por mí fuera, vamos... ya habría hasta 'edredoning''' Dani, además, no se corta un pelo y ya le llama 'marido'... incluso cuando habla con el propio Christian se lo dice. Además, en una conversación con Laura, el gaditano reconoció: “Es difícil que a mí me guste una persona, que me atraiga así... como mi marido”, y añadió: “Si por mí fuera, vamos... ya habría hasta 'edredoning'”.



¿Habrá cenita romántica? Al Súper ya le tiene frito con su historia de amor no correspondido, un amor que tiene idealizado al ser imposible, pero él no va a cejar en su empeño: “A mí me gustaría que cuando superemos una prueba podamos cenar los dos solos. Un poco de vinito, algo romántico. Él es mi marido aquí dentro, pues yo tengo que llevarme un recuerdo de marido. Algo íntimo, para que podamos hablar y estar solos un ratito, si se pudiera”.



Christian, preocpupado por lo que peudan pensar fuera Siguiendo el consejo del Súper, Dani fue a preguntarle a la otra parte de la relación a ver qué le parecía la idea, aunque Christian no parecía muy convencido: “A ver si se van a pensar fuera que me estoy riendo de ti...”. “¿Cómo se van a pensar que te ríes de mí, si yo estoy todo el día diciendo que eres mi marido?”, le aclaró Dani.



''Tu novia me querrá'' “Tenemos que ir los dos juntos a pedir la cena”, dijo Dani. “Eso es infidelidad”, apuntó Gabaldón, porque él ¡tiene novia fuera! “¿Qué va a ser infidelidad? Tú tienes marido y mujer. ¡Tu novia me querrá!”, se aventuró a decir Dani, algo que Christian confirmó: “A mi novia le caes, al 100%, de p*ta madre. De los que más, seguro”.



Tereceras personas nunca fueron buenas... Parece que, ahí, Dani había recortado una buena distancia para conseguir la cena, y añadió: “Hombre, es que no es lo mismo si yo fuera una tía. Tu novia me va a querer”, dijo muy seguro de sí mismo. Eso esperamos... porque los cariñitos y el buen rollo nunca nadie se los tomó bien dentro de la Casa. ¿O hay que recordar a Pol y Adara con Miguel en GH 17? ¿O a Marco Ferri y Aylén Milla con Alyson Eckmann...?



