Gloria Camila, un mar de lágrimas al separarse de Kiko en Supervivientes

La última gala de Supervivientes estuvo llena de tensión, pero también de drama. Al quedar cada vez menos concursantes, tanto por expulsión como por abandono, la organización decidió reorganizar los grupos con los votos de la audiencia... y no llovió a gusto de todos.

¡...Acabó en el Cielo! La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no recibió la noticia con alegría a pesar de no tener que pasar necesidades en la próxima semana de convivencia, y es que prefería estar con su chico antes que con cualquiera de sus compañeros.

Así se lo comunicó a Jorge Javier: "Prefiero estar en el Infierno con Kiko que en el Cielo sola" , anunció. "Oye, ¡qué bonito!", le dijo a Gloria Camila el presentador, que a esas alturas ya estaba llorando a lágrima viva por tener que dejar a su novio una semana (como mínimo) y no poder verle ni tocarle, ya que esta vez no estarán separados en una misma playa, sino que incluso ¡estarán en diferentes islas!

De hecho, Gloria Camila y Kiko no fueron los únicos que recibieron malas notiias, ya que Laura Matamoros estará en el cielo y Alba Carrillo en el Infierno, justo ahora que se habían hecho amigas y se habían unido contra Leticia Sabater, con la que Alba tendrá que seguir convivinedo en el Infierno.

Kiko no está conforme

Kiko Jiménez, por su parte, replicó ante la decisión de la audiencia de mala gana: "No me parece acertada la elección de separarme de mi pareja, porque creo que damos muy buenos momentos juntos", explicó él. Sin embargo, esto era lo que había, y así se lo dijo Jorge Javier: "Es la elección del público", que aprovechó para recordar que no era un "ranking de popularidad", sino la división que había hecho el público con sus votos.