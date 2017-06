Gloria Camila, un palo tras otro en Supervivientes

Momentos duros para Gloria Gloria Camila Ortega no está en uno de sus mejores momentos en Supervivientes, y ya no sólo porque no podía estar con su novio (hasta este jueves 1 de junio, cuando los grupos se reunificaron tras la expulsión de Leticia Sabater), sino porque estos días se ha acordado más que nunca de su madre, ya que el mismo día de la gala hacía 11 años del fallecimiento de su madre, Rocío Jurado.



Un detalle por parte de la organización El programa quiso sorprender a Gloria con un antiguo vídeo en el que Rocío aparecía cantándole a sus dos hijos adoptivos, Gloria y José Fernando.



Se acuerda mucho de su familia Por aquel entonces, los niños miraban a su madre embelesados, pero ahora la cara es muy distinta: las lágrimas recorrían la cara de Gloria por la emoción, y es que en un duro día como este le gustaría estar junto a su hermano y su padre.



Derrumbada al ver a su hermano La cara de Gloria se descompuso completamente al ver a su hermano de pequeño, y es que, además de desear con todas sus fuerzas estar con él, sabe que se ha ido a Honduras en un momento muy difícil para José Fer, en el que se acaba de convertir en padre junto a Michu y, a la vez, tiene problemas con la Justicia.



Un palo tras otro "Muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Muchas gracias", atinó a decir entre sollozos al final del vídeo, y es que no es sólo estar lejos de su familia en un día así, sino que la tristeza viene porque se le ha juntado tener que convivir lejos de su novio en el concurso al que llegaron para participar juntos.



Alejandro no para con los piropos De hecho, Kiko no está nada a gusto viviendo en otra isla lejos de su amada, y a la vista está por sus continuos ataques de celos. ¿El último? Durante la séptima gala, en la que tuvo que escuchar cómo Alejandro Caracuel le había estado lanzando piropos a su novia...



''Tienes buen culo'' El joven influencer no paró de decirle que todo le quedaba bien y que tenía un cuerpazo... y de ahí pasó a palabras mayores al calificar su trasero como "buen culo" ante la atenta mirada de Kiko a su novia mientras escuchaba las palabras de Alejandro.



''Me gustan las tías con carne'' No contento con los piropos, Alejandrose aventuró a decir que a él le gustaban "las tías con carne", porque a pesar de que ella se veía gorda, él corrigió y le dijo que era "pequeñita pero proporcionada". "No me digas esas cosas que me ruborizo...", comentó ella entre risas.



Kiko se pone chulito Kiko, con media sonrisa, quiso comentar que él no se veía amenazado para nada con los comentarios de Alejandro hacia su novia: "Contando con que no puedo ver las imágenes y sólo me puedo basar en los audios... yo estoy muy tranquilo conmigo mismo y no tengo competencia en este caso, porque él hace más la labor de amigo gay con ella, pero bueno, lo veo bien, ya que yo no puedo estar con ella y él le dice cuatro piropos, que ya, cuando esté yo, se los diré a ella", zanjó.



