Gloria Camila, víctima de un atracón en Supervivientes

Cumpleaños por todo lo alto El pasado 5 de junio fue el cumpleaños de Kiko Jiménez, el novio de Gloria Camila Ortega, por lo que la organización de Supervivientes quiso tener un detalle con él y su chica para celebrar sus 25 años llevándoles a otra isla, dejándoles una hora sin cámaras y regalándoles una tarta.



No quisieron compartir Cuando llegaron, los jóvenes tenían dos opciones: o zamparse la tarta entre ellos o llevársela para comérsela con todos sus compañeros. Al leerlo, tanto Kiko como Gloria se empezarona reír, dejando claro que la tarta era para ellos dos solos, y tanto quisieron abarcar que, al final, la cosa no salió nada bien...



Eso pasa por 'agonías' Después de pasar el día fuera, la pareja volvió a la isla con el resto de sus compañeros para cenar y descansar, cuando Gloria comenzó a sentirse mal: "Es que parece que tengo una bomba en el estómago", advertía ella tumbada en la arena con mala cara, a lo que su novio le respondió: "Ha sido por comerte la sardina después de la tarta. La has cagado…". ¡Si es que hace falta ser 'agonías' para comerse media tarta y luego cenar tan pancha!



Qué malas son las envidias... Cuando la pareja llegó de vuelta de su tarde romántica le contaron a sus compañeros todo lo que habían hecho, pero las envidias no tardaron en surgir entre sus compañeros, que les echaron en cara que podrían haber llevado la tarta para todos, ya que estaban pasando hambre, auqnue ellos se escudaron en que era muy pequeña... Ello, sin embargo, no sirvió para que después de cenar Alba y Paola despotricaran contra Kiko y Gloria precisamente por cenar después del atracón a tarta, pero fue Alba Carrillo la que salió en defensa de la pareja: "Tienen derecho a su ración de comida diaria. Si a mí me llevan a comer tarta me la zampo, y luego vuelvo y me como mi comida".



''Compañerismo'', qué palabra... Desde luego, el karma ha hecho de las suyas después de que Alba y Kiko se metieran entre pecho y espalda una tarta entre los dos solos ¡y ni siquiera se sintieron mal por ello! Eso sí, tampoco se les puede echar en cara que lo hicieran después de escuchar a los dos diciendo que no aguantaban a ninguno de los demás concursantes... ¿Habrán oído hablar de la palabra "compañerismo"?



También hiubo tiempo de llorar A pesar de que aquella tarde fue una de las más felices de Kiko en lo que va de programa, el chico acabó a lágrima viva al acordarse de su madre y su abuelo, con los que no podía celebrar su cuarto de siglo al encontrarse concursando en Honduras: "Por los que no están", brindó el ex tronista con un trozo de tarta.



Una hora sin cámaras muy calentita Lo que no pareció sentarles mal fue la hora sin cámaras, de la que, por cierto, salieron de lo más relajados, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que no hemos podido ver nada, sí nos lo podemos imaginar con el audio que el programa sí ha publicado... Kiko: "Tengo unas ganas de hacerte el amor"Gloria: "Ay madre"Kiko: "Te gusta a ti ese bulto eh..."Gloria: "Es que me da vergüenza. No, en serio, es que te escucha mi padre decir eso y vamos"Kiko: "Perdóname por ser tan explícito"Gloria: "Dame tarta, a ver si comiendo un poquito más..."Kiko: "Otro cachito, a ver si vuelvo a tener otra erección"Gloria: "Pues me gusta tocarla, ¿eh?Kiko: "¿Si? ¿Te gusta? hombre, para no gustarte..."Gloria: "Llevaba dos meses sin tocarla"



''Tengo ganas de hacerlo en el agua contigo'' Kiko: "Tengo ganas de hacerlo en el agua contigo, tú y yo en estas playas, sin que nadie lo sepa"

Gloria: "Sí hombre, delante de José Luis"



