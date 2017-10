Javier, cuarto expulsado de 'GH Revolution'

Problemas con el reparto de comida Los problemas con la comida de José han provocado un gran cisma dentro de la casa. Al murciano no le gusta casi nada y se alimenta básicamente de pan. Cuando Rubén fue a pesar el trozo de pan que le tocaba, se dio cuenta de que pesaba menos de lo que le correspondía y fue a preguntar quién se había quedado con su parte. El culpable, José, de muy malas maneras, le dio un trozo. “A mí con eso no me solucionada nada”, dijo Rubén en el ‘confe’, ya que pensaba que su actitud no era lógica porque él no tiene la culpa de que no le guste nada. Por ello, Hugo y Rubén amenazan con levantarse al día siguiente y comerse todo sin preguntar.



Maico, en el punto de mira Tras realizar los grupos de la prueba semanal de ‘señores y criados’, los habitantes de Guadalix tenían que posicionarse detrás del nominado que quisiesen ver fuera de la casa y parece que la mayoría lo tenía muy claro. Maico se llevó la palma y la mayoría de compañeros se posicionó delante de su foto. Rubén delante de Yangyang y Carlos, Miguel y Hugo delante de Javi. Maico, aparte de recibir todos los palos, después tuvo que tragarse la reprimenda de Hugo y Rubén, que le recriminaron que no se defendiera de las críticas. “Soy raro, pero me fastidian que digan que soy un mentiroso”, dijo el italiano en el confesionario.



Hugo llora por su regalo de cumpleaños ¡El cumpleaños de Hugo ha llegado! Aparte de que seguro le obsequiarán con una fiestecita, el equipo del programa le permitió ver un vídeo recibiendo felicitaciones de sus familiares directos: padre, madre y hermanos. El uruguayo, siempre tan compuesto, acabó derrumbándose y agradeciendo a lágrima viva el presente. “Muchas gracias, de verdad”, señaló.



Discrepancias por la elección de los 'señores' La elección de los señores por parte de Hugo (que es el que encontró la aguja en el pajar) no ha gustado entre los habitantes de Guadalix, sobre todo a Christian que se ha mostrado muy molesto con el uruguayo por elegir a Pilar. “Te digo a la cara lo que has hecho, has perdido un apoyo, no soy tu enemigo, pero ya no voy a tardar un mes y medio en nominarte. Creo que has intentado apuntarte un tanto con Pilar y para mí te has hecho caca”, le decía muy serio.



Pronto se acostumbra uno a lo bueno... Los habitantes de la casa se están tomando muy en serio la prueba semanal. Quitando los cinco ‘señores’ (Hugo, Rubén, Maico, Yangyang y Pilar), que viven a cuerpo de rey, el resto de la casa tiene que actuar como si fueran sirvientes y satisfacer sus necesidades, además de cumplir con una serie de tareas como si estuviera en un hotel de principios del siglo XIX. Aunque al principio a los ‘señores’ les costó meterse en el papel, pronto se acostumbraron al lujo de poder pedir lo que quisieran. Preguntas absurdas a horas intempestivas, antojos culinarios que hay que satisfacer con prontitud, masajes a la cara e incluso peticiones algo surrealista... “¿Me podéis cambiar el almohadón?”, solicitó Pilar sin miramientos.



Una auténtica tortura para los sirvientes El que se puedan estar haciendo las cosas mal, lo que los llevaría a perder una semana más la prueba, está sacando de quicio a algunos. “No les has hablado de usted, le has hablado de tú”, le recriminó Carlota a Javi. “Ver la comida sabrosa y dársela a la gente es como una tortura”, reconoce Petra en el confesionario. Por su parte, Laura tiene una cosa clara: “No me he tragado más mi orgullo en mi vida”.



Hugo habla de la 'complicada' vida de Laura Hugo cada vez tiene más clara la transexualidad de Laura. Hablando con Rubén, le comentó que, de cara a la expulsión, saldrá antes Mina que la sevillana, ya que esta tiene una “historia de vida que no es normal”. El joven parecía no entender sus palabras, por lo que intentó explicárselo sin llegar a decir nada. “Tiene una historia interesante, complicada. Te sorprenderá. Por eso va a tener un poquito de gancho fuera. La gente va a tener compasión con ella por eso”, dijo Hugo de manera misteriosa.



Javier, cuarto expulsado de 'GH Revolution' Un nuevo ‘sorpasso’ ha mantenido la emoción de la expulsión hasta el último momento. Aunque al principio de la gala uno de los porcentajes superaba con creces al del resto, con el paso de los minutos la balanza se ha equilibrado hasta que se ha descompensado de parte del que hasta el momento era el segundo más votado. Tras salvar a Yangyang, Jorge Javier ha desvelado el sorprendente veredicto del público: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Javier!”. El abogado, sorprendido, no ha dudado en afirmar que “no se lo esperaba”.



Petra, rallada por su imagen Petra está cada vez más rallada con lo que se pueda estar diciendo fuera sobre ella. Unos gritos del exterior le han puesto la mosca detrás de la oreja. “Ya van dos veces que he escuchado de fuera: ‘Petra falsa’. La cuestión es que no he escuchado nada positivo de mí. ¡Qué c*** se está viendo fuera que quedo como una p*** falsa!”, aseguraba la balear.



Petra quiere alejarse de Cristian Además, pese a que Cristian F. dejó claro en el confesionario que la visita de su novia no cambiaría su relación con Petra, con la que va “a muerte en la casa”, Dani ha querido advertir a su amiga: cree que Cristian se está aprovechando de la situación y está buscando sacar beneficio. “La noche que vino su novia fue la de las sorpresas para él y las putadas para ti”, le recalca. Petra, hundida, aseguraba que no le gusta nada haber quedado de “arrastrada” y está dispuesta a tomar una decisión que puede cambiar su amistad con Cristian: “Me voy a distanciar de él porque es mejor para mi salud mental”. ¿Lo hará?



La entrevista de Javier Javier Eneme ha entrado en plató y ha reconocido que no se esperaba salir de la casa, más estando nominado contra Maico. Jorge Javier le ha hecho ver que tal vez el hecho de no haber destacado es lo que le ha acabado pasando factura. Acto seguido, ha visto el vídeo en el que acusó a Mina y Carlos de racista por un comentario fuera de lugar. “Desde fuera lo veo diferente. Veo a un montón de palomas yendo hacia la comida. No me retracto, la verdad”, sentenció.



Discreto paso por el reality De hecho, asegura que el posicionamiento de sus compañeros después del enfrentamiento lo dejó completamente hundido. “Desaparecí durante una semana de la casa. Perdí los apoyos porque se pusieron de parte del resto”, afirmó. En ese momento, los defensores de Carlos y Mina lo interrumpieron para pedirle perdón en nombre de sus familiares.



Su tonteo con Laura Javier y Laura han estado muy unidos dentro de la casa, llegando a parecer que a veces tonteaban más de la cuenta. El abogado ha visto un vídeo en el que se ve a algunos de sus compañeros barajar la posibilidad de que la sevillana sea transexual. Ante esto y sin conocer la verdad, Javier ha querido aclarar que no ha llegado sentir nada por ella más allá de una bonita amistad.



