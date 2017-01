Irma Soriano, a punto de caerse redonda por un bajón de tensión

No hay día que pase en la Casa de Guadalix ¡que no ocurra algo con lo que nos llevemos las manos a la cabeza! Si ayer mismo alucinábamos con la llegada de Aída Nízar en breve a GH VIP 5 y nos daba un bote el estómago, esta vez ha sido Irma Soriano la que ha debido de notar la que se les viene encima, porque hoy ¡casi se cae redonda!

La organización aconsejó a los compañeros que la tumbaran en el sofá y le llevaran agua con azúar, con lo que irma comenzó a sentirse mejor. Un susto del que Irma ya se ha recuperado, pero sus compañeros, al principio, no sabían muy bien cómo reaccionar , un momentazo que podéis ver más abajo.

"No, no, estoy bien, estoy bien. Es lo de siempre. Es una bajada de tensión", respondía la afectada intentando quitarle importancia al momento.

Visto el momento, la organización cambió en seguida la emisión para pasar a mostrar el jardín, donde había varios compañeros que aún no se habían percatado del momento de tensión que se estaba viviendo en la cocina, probablemente para que los sanitarios pudieran hacer su entrada en la Casa y atender a Emma sin ser vistos.

Dolida con Alonso

"Me has juzgado muy duramente", le reprochaba Irma al presentador de 'Furor'. Tras su desencuentro, la concursante no pudo evitar las lágrimas en el confesionario.