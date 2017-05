Iván González, "enamorado" de Janet en Supervivientes

Si hace unas semanas Iván parecía que lo daba todo por Paola Caruso, ahora han pasado del calentón al odio desde que ella se ha convertido en zombie. Sin embargo, la maldición del zombie parece que no ha hecho mella en Janet , que ahora es el ojito derecho del extronista... ¿Habrá rollito?

“Me estoy enamorando de una zombi. Ya en el aeropuerto prometimos que nos casaríamos en una isla desierta”, dijo el concursante sin hablar directamente con Janet, ya que no puede por las normas , pero sí diciéndoselo al bastón con la cabeza encogida que tiene que portar la ex monja.

Una cosa es segura: Janet no será su amiga

Janet, por su parte, que protagonizó una “boda” con el susodicho, le dijo con una sonrisa pícara que lo suyo con Iván sólo era amistad, que no tenía de qué ponerse celoso... pero parece que con tanto roce, si ella deja de ser zombie, podría acabar habiendo algo, puesto que ya sabemos que el ex tronista no busca amigas porque siempre acaba acostándose con todas, según dijo...