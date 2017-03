Ivonne Reyes: todos sus frentes abiertos tras salir de GH VIP 5

Ivonne ahora podrá dedicarse mucho más a su familia, a la que hace 8 semanas que no ve: "No daba ni una semana y llevo aquí dos meses" , le confesaba Ivonne a su hermana Clairet, que estuvo al teléfono durante varios minutos en la noche de los reencuentros, donde la modelo quiso saber todos los detalles sobre la situación fuera de la Casa...

"No pensé que me emocionaría al escucharte", le confesó Ivonne, y es que tras 2 meses sin verse ¡es muy lógico que eche de menos! Además, la venezolana desveló que había tenido varios sueños muy raros , y quería saber si habían sido por algo que había ocurrido fuera. "No hay prisa por nada. Tú quédate con eso" , volvió a señalar Clairet poco antes de despedirse.

Evidentemente, Ivonne, porque no puede evitarlo, está preocupada después de que la organización le pusiera al día hace varias semanas sobre las últimas noticias referentes a su ex pareja, Pepe Navarro , y después de que se hiciera pública la resolución de la demanda que fue interpuesta.

A pesar de que ella aseguró enla Casa que "las seguidoras de Sergio no tienen de qué preocuparse. Sergio se quedará libre cuando salga de aquí ", ahora podría no tenerlo tan claro, y es que se le iluminó la cara cuando pudo volver a verle después de una semana de convivencia sin él.

''No te dejes manipular por nadie''

"Estoy contigo en todo. No te preocupes por nada, ¿vale? Estoy en contacto con tu familia. Está todo bien. No te preocupes por mí, que soy muy fuerte, y no hagas caso a nada y no te dejes manipular por nadie. Sé fuerte", le recomendó Ayala.

¿Durará el amor entre ellos o lo finiquitarán en cuanto puedan hablar ahora que los dos están fuera del reality? ¿Podrá Ivonne rehacer su vida? ¡Cuántas preguntas! ¡Queremos saber!